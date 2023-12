Paula Abdul szexuális zaklatással vádolja az American Idol producerét

A 61 éves énekesnő beperelte Nigel Lythgoe-t, az American Idol és a So You Think You Can Dance egykori producerét, azt állítva, hogy kétszer is bántalmazta őt, egyszer egy régebbi műsor időszaka alatt, majd 2014-ben is.

A Rolling Stone magazin által megszerzett dokumentumok alapján Lythgoe először egy szálloda liftjében támadt Abdulra, ahol mindketten vendégek voltak – olvashatjuk a Hollywood Reporteren.

Lythgoe a falhoz lökte Abdult, majd megragadta a nő nemi szervét és a mellét, és elkezdte lenyomni a nyelvét a torkán.

– áll a panaszban. Abdul megpróbálta ellökni magától Lythgoe-t, mikor végre kinyílt a lift ajtaja, kirohant és szállodai szobájába menekült.

Lythgoe 2014-ben ismét szexuálisan bántalmazta, amikor vacsorára hívta Abdult saját otthonába. Az énekesnő azt hite, szakmai meghívás, ezért is fogadta el, de mikor már későre járt, Lythgoe megint erőszakoskodni kezdett. Abdul a kanapén ült, miközben a férfi ráerőltette magát és megpróbálta megcsókolni. Közben azt mondta

Ők ketten kiváló „erőpárt” alkotnának.

Az énekesnő lelökte a férfit, azt mondta, nem érdekli a protekció és elrohant. Abdul a perben azt mondta, hogy eddig azért hallgatott, mert félt, hogy megtorlás követi majd az állításait. Az énekesnő ugyanis olyan szerződést írt alá az American Idolhoz és a So You Think You Can Dance–hez, amely szerint „tilos érzékeny információk nyilvános közzététele” a műsorokkal és azok üzleti ügyeivel kapcsolatban.

A bíróságon Paula Abdul azt is elmondta, hogy tanúja volt, ahogy a férfi egy asszisztenst is bántalmaz a So You Think You Can Dance forgatása alatt 2015-ben. Állításait azzal is kiegészítette, hogy a férfi nagyon is jól tudta, hogy helytelen amit tesz, de tudatában volt annak is, hogy hatalmában áll elhallgattatni az énekesnőt.

