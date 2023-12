Az Index leghülyébb mondatai 2023-ban

Az idén is számos olvasói levelet kaptunk idegesítő, néhol bántó helyesírási, nyelvhelyességi, mondattani hibáinkról. Mentegetőzés helyett álljon itt az Index korábbi főszerkesztőjének − a 444 jelenlegi vezetőjének −, Uj Péternek az örökzöldje: „A hiba az hiba: ciki, szégyen. De oda kell állni: ez van. Ennyit tudunk. Oszt kész.” A legdurvább helyesírási bakikat már megmutattuk önöknek egy játékos kvíz segítségével, ahol kiderült: van, amit olvasóink tényleg jobban tudnak nálunk.



Persze nemcsak bosszantó hibáink voltak, hanem akadtak igazán szórakoztató, hülye mondataink is. Korrektorcsapatunk gyűjtése alapján tesszük most közzé ezeket, bízva abban, hogy jövő szilveszterkor kevesebbet kell magunkon nevetnünk. Mert Woody Allenhez hasonlóan mi is azt valljuk, hogy „mindig hálásak vagyunk a nevetésért, kivéve, amikor az orrunkon jön ki a tej”.

Nagyon dühös vagyok magadra.

Az európai országok növekvő védelmi kiadásai kiváló lehetőséget kanálnak.

Koptoktathat a NAV az új változások miatt.

A vérengzést végrehajtó kalasnyikovos férfi Allahnak ajánlotta a halát.

A kiskereskedők jellemzően rövid távon nem igazítják ki a bolti áraikat a nyersgyémántpiac alapján, függetlenül attól, hogy a termékek hátulról olcsóbbak vagy drágábbak lesznek.

…a részletekről nem beszélt Gulyás Gergely, de kérdésre cáfolta, hogy betiltanák a Pride-ot, vagy kitiltanák a meleget a hadseregből.

Varga Vince (FTC-Telekom Waterőpép)

Júliusban 15,3 százalékkal nőttek a bérek, ami 2 százalékos nettó reálbél csökkenést jelentett.

Személyében az olasz tenisz jövőjének egyik meghatározó játékosa lakozik.

Mindezek mellett pedig az UNICEF programjához is csatlakozott a fesztivál, minek keretein belül a Halott Pénz, T. Danny, a Bagossy Brothers Company, Columbo és Lil Frakkz közreműködésével hívták fel a figyelmet az iskolai bántalmazás, azaz a "bullying" jelenségének fontosságára és súlyosságára, mely akárcsak a fesztivál, ugyancsak hatalmas sikert aratott.

A vizsgálatok alapján arra következtettek, hogy az ember valahol Észak-Afrikában vagy a mai Szíria területén már keveredett a jó kiállású helyi előemberekkel.

A makói gumigyárban már korábban is történt nagy visszhangot verő sokasági leépítés, legutóbb 2021 tavaszán.

A magyar kormány nem tud, és nem is akar beleszülni a jogi eljárásokba.

Ezekhez a döntésekhez a 27 tagország egyhangúságára van szükség.

Egyszerre érkezett Veszprémbe a Momentum plakátautója.

Mindeddig az akadályozta meg a cupertinóiakat ebben, hogy a szilícium vilannyosság hatására kitágul.

Ha a körúton jár, szembe tűnhet az a kígyózó sor, amely folyamatosan a New York Kávéház előtt kering.

Ezt követően sokkhullámok törtek ki.

Nem szeretnénk, ha ez a vita a szőnyeg alá söprődne.

A kilenc dalos lemezről korábban jelentek már meg előzetesen nóták.

[...] az oda küldött válaszlevelekre azonban mostantól csak egy automatikus válasz érkezik, amelyen automatikus válaszokat adnak bizonyos kérdésekre.

Csütörtökön egy halálos áldozatot követelő robbantás rázta meg a helyieket.

Túlcsordulnak a köztéri szemetesek, a XII. kerületnek most lett elege - a fővárosi FKF helyett maguk álltak neki az ürítésnek.

A kétszintes tetőtér alsó szintén irodák lesznek.

A nézők már jó ideje mondogatják, hogy a páros nem csak a parketten, hanem az életben is remek párost alkothatnának.

A részletfizetés lehetőségét pedig a bakszektorhoz hasonlóan hitelképesség vizsgálathoz kötik.

A sztárirányító finoman szólva sem szeretne Philadelphiában maradni, elcserélése viszont rendkívül problematikás.

Korábban egy nagyobb biztonsági céget vezetett, a mai napig ebből a pénzből él luxus élet.

Egy bátaszéki őstermelőnek támadt az az ötlete, hogy az esetére, aki becsületkasszával árulta a háza előtt kialakított pavilonban a termékeit.

140 nem látott eső zúdult Hong Kongra pénteken.

Drogkereskedőkre csaptak le a rendőrök Szegeden, a saját gyereküknek is adtak belőle.

De ha én azt hallanám egy országról, hogy németekkel és izraeliekkel közösen fejleszt és gyárt haditechnikát, kétszer is meggondolnám, hogy újat húzzak-e vele – jelentette ki a kormányfő.

A lehető legnagyobb lelki nyugalommal kell kimondani, hogy a béka az egyetlen elfogadható álláspont – vélekedett.

Kémény változás érkezik.

A légitársaság közölte, 2019–ben a járat nagy népszerűségnek örvendett majd a járvány tette be neki az ajtót.

Rafináltan Brüsszelezik Varga Mihály, mielőtt belesne a kaszába.

A kormánypárti városvezetőnek vagyonnyilatkozata szerint rendelkezett egyéb rendszeres havi jövedelemmel, ezért nem lehet polgármer.

Az ukránok korábban arról számoltak be, hogy az éjszaka 18 orosz rakétát lőtt le.

Mindössze 29 évesen meghalt Viktorija Divak orosz kézilabdázó, miután hétfő kora délután holtan találták.

Junior kedvese Dárdai Blanka szintén a zenész után utazott alig két héttel az alvásuk után, így minden feltétel adott, hogy felhőtlenül teljen a munkával egybekötött pihenés.

Ez a 73 éves testesítő két verseny között az alzheimerrel küzdő feleségét is gondozza, nemrég pedig elárulta mi sikere titka.

Az Agárminisztérium először 2014-ben hirdette meg a minisztérium a programot…

Ugyanakkor felszólította Szlovákia lakosságát arra, hogy minden esetben ellenőrizzék a történtekkel kapcsolatos információkat, mivel máris sok állhír tejed.

Félig a belső, félig a belső okokra vezethető vissza az áremelkedés.