Az év első napján, másokhoz hasonlóan mi is írtunk arról, hogy – a brit The Sun szerint, amely egy informátorra hivatkozott – Britney Spears nyolc év után új albummal térhet vissza.

A Britney-albumot szigorúan titokban tartják. A kulisszák mögött már egy ideje folyik a munka, hogy összegyűjtsenek egy csokornyi slágert, és Britney berobbanhasson

– mondta az informátor a lapnak. A The Sun mellett egyébiránt egy másik bulvárlap, a Page Six is azt közölte, hogy az énekesnő új album kiadására készülhet.

Azt, hogy új Britney-album készülne, mostanra nem más cáfolta meg, mint Britney Spears. Az énekesnő egy, az Instagramján közzétett bejegyzésben azt írta a The Guardian szerint:

Csak hogy tisztázzuk: a hír nagy része baromság. Állandóan azt állítják, hogy random emberekhez fordulok azért, hogy új albumot kiadhassak. Soha nem térek vissza a zeneiparba!

A bejegyzésben hangsúlyozta, nemhogy nem kért meg másokat arra, hogy dalokat írjanak neki, hanem „pusztán szórakozásból” több mint húsz számot írt más zenészeknek az utóbbi két évben – de állítása szerint egy esetben sem őt tüntették fel hivatalos dalszerzőként, hanem másokat.

Készül is, meg nem is?

A történetben további csavar, hogy ezt a bejegyzést utóbb letörölték Britney Spears Instragram-oldaláról, így a linkje már csak üres oldalra mutat. Hogy miért, azt egyelőre nem tudni.

A Rolling Stone című lap eközben – egy, az énekesnőhöz közeli forrást idézve – azt közölte Britney Spears posztja után nem sokkal, hogy

az énekesnő menedzsmentje, valamint egy lemezkiadó valóban dolgozik azon, hogy britney Spearsnek új albuma legyen.

Ugyanakkor megjegyezték, hogy ez az egész nagyon kezdeti fázisban van: még magát Britney Spearst sem győzték meg arról, hogy igent mondjon az új albumra, nem vettek fel semmilyen hanganyagot, és egyelőre csak dalokat íratnak, amelyeket később bemutatnának neki az új album koncepciójával együtt. Eszerint az eredeti hírnek az a része igaz volt, hogy dalokat írnak Britney Spearsnek, csak ezt (a jelek szerint) ő maga egyáltalán nem kérte.