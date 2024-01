Nagy Feró elmondta, mit érez, amiért fia kilép a Beatricéből

Nagy Feró fia, Nagy Hunor Attila kedden jelentette be közösségi oldalán, hogy 13 év után távozik a Beatricéből. A zenész bejegyzésében nem árulta el döntésének okát, de megígérte, hogy amint megtalálja a megfelelő módot és időt rá, megteszi. Nem sokkal később kiderült, a zenekar gitárosa, Kékkői Zalán is elhagyja a Beatricét, azonban Nagy Hunor Attilához hasonlóan ő sem részletezte kilépésének okait. Az együttes ezt követően bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán, amelyben közölték, 2024-ben új formációval folytatják a munkát.

A Blikk információi szerint Nagy Hunor Attila és Kékkői Zalán jó ideje gondolkodott azon, hogy elhagyja a Beatricét. Nagy Feró a portálnak úgy nyilatkozott, habár szomorú, hogy fia kilépett a zenekarból, ugyanakkor büszke is rá és támogatja őt.

– mondta Nagy Feró. Hozzátette, fia bekerülhet most egy olyan helyre, ahol az ő zenei ízlése kerül előtérbe, ami egy punkosabb vonal.

– jelentette ki a zenész, aki úgy tűnik, nincs kétségbeesve, mert elmondása szerint egy gitárossal is fel tudnak lépni, illetve vannak dobos barátai, akik bármikor beugorhatnak fia helyére.

Nagy Feró azt is elmondta, még nem döntött arról, hogy kik lesznek az új Beatrice-tagok, de tervei szerint áprilisban be tudja majd mutatni az új formációt.

Nagy Hunor Attila a Blikk kérdésére elmondta, már több zenekar is megkereste, amióta bejelentette távozását a Beatricéből, de még nem döntött a jövőről.

Alig 24 órája tettük ki a posztot, de már több megkeresést is kaptam, ezeket természetesen mérlegelem majd, de a távoli célok között a szólókarrier is szerepel. Természetesen édesapám volt az első, akivel beszéltem a döntésemről, hisz ő az örök mentorom, akire mindig számíthatok. Ő is úgy vélte, megérett a pillanat arra, hogy a saját utamat járjam. Nem mondom, hogy könnyű volt a búcsú, de ez az élet rendje. Bár Erdélyben, a szilveszteri koncerten léptem színpadra utoljára a zenekarral, a jövőben is bármikor segítek, amiben kell. Bízom abban, hogy hamarosan ismét egy állandó formációval állhatnak majd a közönség elé, de ezt már az együttes tiszte lesz eldönteni