Billie Eilish ismét különleges díjat zsebelt be

Billie Eilish és testvére, Finneas O'Connel Chairman's Díjat nyertek a Palm Springs-i Nemzetközi Filmfesztiválon. Ez az első alkalom, hogy zenész páros kapja ezt a különleges elismerést, eddig kizárólag színészek kapták. A díjátadón Eilish – mindamellett, hogy háláját fejezte ki a díjért – egy nehéz időszakáról is vallott a közönségnek.

Billie Eilish és Finneas O'Connel díjat nyert a Barbie című filmhez írt dalukért, amely a What Was I Made For? címet kapta. Az énekesnő elmondta, ezt a dalt főként azoknak ajánlja, akik reménytelennek vagy kilátástalannak érzik életüket, „mert innen csak felfelé van” − írja a BBC.

Billie Eilish bevallotta, egy nagyon nehéz időszakon ment éppen keresztül, amikor testvérével megkapták a felkérést a Barbie készítőitől. Úgy fogalmazott,

nem igazán tudtam, miért is csinálom ezt az egészet, olyan reménytelennek éreztem az életemet. Értelmetlennek tűnt minden.

Hozzátette, miután megnézte a filmet, hogy ihletet kapjon a dalszöveg- és a zeneíráshoz, rengeteget segített neki a mozi „különleges valódisága”. Elmondta, nagyon tetszett neki a film humora és őszintesége.

Úgy éreztem, végre valaki érti, mit érzek

− mondta.

A 22 éves énekesnő tavaly Magyarországon is tiszteletét tette, ugyanis a 2023-mas Sziget Fesztivál egyik fő fellépője volt.