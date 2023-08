Az utóbbi években világhírnévre szert tett Billie Eilish volt idén a Sziget Fesztivál nagy dobása, és a Budapestre érkezése nem csak amiatt volt nagy dolog, mert korábban nem járt még Magyarországon, hanem mert a közép-európai régió legtöbb országában sem. Holott az énekesnő kontinenseken átívelő rajongótábora óriási, így minden bizonnyal korábban is lett volna rá kereslet, ám a magyaroknak kedd estéig egészen Németországig vagy éppen Olaszországig kellett utazniuk ahhoz, hogy élőben láthassák őt. Azt már előre borítékolni lehetett, hogy nagy lesz majd az őrület, és félő volt, hogy a tavalyi Justin Bieber-koncerthez hasonló tumultus alakul majd ki a fellépésén, élvezhetetlenné téve azt.

17 Galéria: Billie Eilish megette vacsorára a Sziget közönségét Fotó: Németh Kata / Index

A kedd reggel a Twitteren megjelent felvételeket látva, pontosabban az elszánt Billie Eilish-rajongókat, akik már akkor ott várakoztak a Nagyszínpadnál, az esélytelenek nyugalmával indultunk útnak – legalábbis abban a tekintetben, hogy mire odaérünk, jó helyet kapunk majd. Bár hat órával Eiilish kezdése előtt valóban kisebb tömeg gyűlt össze a kordonoknál, még ki lehetett fogni egy-egy jobb pozíciót, ahonnan beláthatóvá vált az egész színpad. A nehézséget csak az adta, hogy meg is tartsuk ezt a helyet, mert mindenki szeretett volna minél előrébb kerülni, mire Eilish lép színpadra.

Kedden egyébként szinte minden róla szólt. Mint ismert, az előadó a környezetvédelem elkötelezett támogatója, így szinte evidens volt, hogy az aznapi Love Revolution blokkot – ami a Sziget ideje alatt mindennap 18:30-kor jelentkezett a Nagyszínpadon, és valamilyen társadalmi problémára hívta fel a figyelmet – ennek a témának szenteljék. Arra ugyanakkor senki nem számított, hogy az ez ügyben felszólaló két aktivistát az énekesnő édesanyja, Maggie Baird konferálja fel, majd levetítettek egy kisfilmet is, amelyben a Sziget Fesztivál egyes fellépői, köztük Eilish, mondták el:

There's no music on a dead planet

– azaz egy elpusztult bolygón nincs zene, ezzel a kijelentéssel felhívva a figyelmet a környezetvédelemre.

Fotó: Szollár Zsófi / Index Maggie Baird

Nem számítanak a külsőségek

Mivel Maggie Baird érkezésekor elhangzott a színpadon Billie Eilish, illetve testvére, Finneas neve, a közönség tombolásba kezdett, tévesen azt gondolván, hogy ők is mondanak majd pár szót a környezetvédelem kapcsán. Ehelyett az előbb említett kisfilm érkezett, és még két és fél órán át kellett várakozni az énekesnő koncertjéig. Tíz perccel a kezdés előtt is még volt némi tér körülöttünk, amit kissé furcsálltunk, és arra számítottunk, hogy amint Eilish beleszól a mikrofonba, a rajongók előretódulnak – ám ez egyáltalán nem így történt. Bár az előtte fellépő girl in red koncertje után a nézőtér egy szakaszán kisebb tumultus alakult ki, ezen kívül mást nem tapasztaltunk. A kivetítőkön nézve viszont már látszott, hogy ha lenne csillár, azon is emberek lógnának a fesztiválon.

17 Galéria: Billie Eilish megette vacsorára a Sziget közönségét Fotó: Németh Kata / Index

Eilish, ahogy a program előírta, pontban negyed tízkor kezdett, és már a belépője is igen látványosra sikeredett. Szinte minden koncertjén úgy lép a közönség elé, hogy alulról szó szerint fellövik őt a színpadra, ami ezúttal is így történt. A tömeg már akkor őrjöngött, amikor kialudtak a fények, és az Oxytocin című dalának részletei hallatszottak a háttérben, ám Eilish belépője még ennél is jobban magával ragadta a tömeget. Tekintve, hogy az előadó főleg bő ruhákban jár, mivel nem szeretné, ha az alakja miatt kritizálnák őt, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy egy amerikai focis mezben (rajta a Famous, vagyis híres, és a 99 felirattal), biciklinadrághoz hasonló alsóban, edzőcipőben, sapkában, csillagos kesztyűben és láncokkal a nyakában állt színpadra. Ezzel azt kívánta üzenni, hiába jelenik meg olyan szettben a rajongók előtt, mintha csak leugrana a sarki közértbe, a zenei hozzáértése ezen sokszorosan túlmutat, ezáltal pedig teljesen megszűnik a külsőségek jelentősége. A nézőket még az sem érdekelte, amikor Eilish a monológja közben épp beleböfögött egy isteneset a mikrofonba – hogy baki volt vagy sem, az jó kérdés –, hiszen ez is azt mutatja: nem szupersztár, csak egy ember, aki híres lett, mert szeret és tud énekelni.

17 Galéria: Billie Eilish megette vacsorára a Sziget közönségét Fotó: Németh Kata / Index

Minden porcikájában tehetség van

Az előadó a bury a friend című dalával indított, ami már önmagában megalapozta a koncert hangulatát. Sőt, olykor alig lehetett hallani őt a dalszöveget ordibáló tömegtől – csak úgy visszhangzott a levegőben minden mondatfoszlány. Eilishnak elég volt mosolyognia a színpadon, már azzal kilóra megvette a közönséget, amihez a vitathatatlan tehetsége mellett hozzátett az is, hogy közvetlen a rajongókkal és teljesen önazonos. A maga 161 centiméterével képes volt uralni az egész színpadot, amelyet keresztül-kasul bejárt, így azok a fanok is láthatták őt, akik nem közvetlen a színpad előtt, hanem mondjuk a kivetítők környékén kaptak helyet. Bár a vokálok terén egy minimális playbacket lehetett hallani, ami egyáltalán nem volt zavaró, az énekesnő hangja pont olyan volt élőben, mint a zenei streamingszolgáltatók valamelyikén hallgatva. Emellett viszonylag sokat kommunikált a jelenlévőkkel, akiket hol ugráltatott, leültetett vagy épp arra kért, hogy torkuk szakadtából énekeljenek. Igen komoly témákról ejtett szót, köztük önmagunk elfogadásáról, hogy legyünk tekintettel másokra, illetve édesanyjához hasonlóan a környezetvédelemért is kiállt.

Ahogy azt már mind tudjuk, a bolygónk nincs épp jó állapotban, és erről mi tehetünk. Sokkal jobban meg kell védenünk a bolygót, amit annyira szeretünk, illetve ki kell állnunk egymásért. Én kiállok értetek

– mondta Eilish.

17 Galéria: Billie Eilish megette vacsorára a Sziget közönségét Fotó: Németh Kata / Index

A fesztiválozók pedig az énekesnő minden szavát itták, aki ugyanolyan energiával nyomta végig az egész koncertet, ami csak még tovább hergelte a közönséget. Közel harminc számát énekelte el, olyan szerzeményeket hozott, amelyek a tavaly szeptemberben véget érő, Happier Than Ever című turnéján is szerepeltek, ami nem fesztiválos, hanem arénás fellépésekre lett tervezve, átlagosan nem másfél, hanem legalább kétórás műsorral. Ám érződött, hogy Eilish, ha már először jár nálunk, nagyot akar villantani.

Az első sorok egyikéből nézve kissé más élményt nyújtott a koncert, ott teljesen magával tudta ragadni az embert a tömeg ereje – ámulatba ejtő volt megtapasztalni, hogy egy 21 éves lány mekkora hatással tud lenni egy ekkora közönségre.

17 Galéria: Billie Eilish megette vacsorára a Sziget közönségét Fotó: Németh Kata / Index

Az előadó látványosan jól érezte magát a színpadon, néhol viccelődött, és a kapott szeretetet sokszorosan próbálta visszaadni. Talán ennek volt köszönhető, hogy kissé el is nyújtotta a koncertet, amelynek legnagyobb csúcspontját az utolsó dalok egyike, a bad guy jelentette. Ezt megelőzően egyébként Eilish kifejtette, hogy bár először jár nálunk, annyira megtetszett neki itt, hogy bármikor újra eljönne – amivel kapcsolatban nyilvánvalóan a magyar közönségnek sem lenne ellenvetése –, és igen alázatosan köszönetet mondott a rajongóknak, akik nélkül szerinte egy senki lenne. Hogy mennyire hálás volt az összegyűlt tömegnek, az is mutatja, hogy a koncert végeztével a színpadot körbejárva hajolt meg a nézők előtt, ami nem túl szokványos a headlineres előadóktól. Ám a rajongók nagyobb köszönettel tartoznak neki, hiszen azt a Billie-t láthatták a színpadon, aki a siker ellenére megmaradt ugyanannak a kislánynak, és továbbra is a testvére, Finneas szobájában, egy zongora mögött írja meg azon slágereket, amelyek milliók életére vannak hatással.

(Borítókép: Németh Kata / Index)