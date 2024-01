Krausz Gábor kiakadt Tóth Gabi nyilatkozata után: Semmiféle találkozgatások nincsenek

Az Index is megírta, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna most már hivatalosan is felvállalták kapcsolatukat, melyet egy közös Instagram-történetben osztottak meg a nagyvilággal. A séf és a táncosnő egy sokat sejtető A Szépség és a szörny-idézetet és egy piros szívet is odaírt a közös kép mellé, így már biztos, hogy Tóth Gabi volt férjére is újra rátalált a szerelem.

Tóth Gabi nyilatkozott is exférje új kapcsolatáról, és azt állította, hogy voltak már négyesben randevún, ő az új párjával, Papp Máté Bencével, Krausz pedig Mikes Annával, és a közös gyerekük, Hannaróza is jelen volt.

Erre reagált Krausz Gábor, akit eléggé feldühített Tóth Gabi nyilatkozata.

„Előre le szeretném szögezni, hogy nem állt szándékomban nyilatkozni a témában, mert egyelőre szeretnénk megélni mi magunk ezt a csodálatos időszakot. Másrészt, amíg nem éreztük biztosnak a kapcsolatunkat, már csak a kislányom miatt sem akartam a nyilvánossággal megosztani” – mondta a Borsnak Krausz Gábor. Mint fogalmazott, ami most a médiában zajlik, azt már nem hagyhatja szó nélkül.

Semmiféle találkozgatások nincsenek, hacsak az nem számít annak, hogy a közös kislányunkat átadjuk egymásnak. Ilyen alkalom valóban volt, hogy mind a négyen jelen voltunk, vagyis Anna is velem volt, a volt feleségem pedig a párjával érkezett, de két udvarias mondaton kívül más ott nem hangzott el. Mindenkit arra szeretnék nyomatékosan kérni, hogy helyettem, rólam, velem kapcsolatban sehol és semmilyen formában ne nyilatkozzon!

– fogalmazott a séf. Hozzátette, „ha már valaki beszél… akkor József Attila szavaival élve: az igazat mondja, ne csak a valódit!”