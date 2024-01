Krausz Gábor és Mikes Anna egymásra talált

Csütörtök este Krausz Gábor közös fotót osztott meg Mikes Annával a 24 óráig elérhető Insta-sztorijában, amelyen az látható, ahogy a Dancing with the Stars negyedik évadának győztes párosa épp egy étteremben vacsorázik. Ebben nem is lenne semmi furcsa, hiszen készült már róluk kismillió közös felvétel, ám az idézet, amit a fotóhoz csatolt a séf, egészen más megvilágításba helyezi a most látottakat.

Krausz a Szépség és a Szörnyeteg című mese betétdalából egy sor kezdetét biggyesztette a sztori bal alsó sarkába, amit nagy valószínűséggel bárki folytatni tudna, ám ő a mondat második felét sejtelmesen kipontozta, mindezt egy szívecskével lezárva végül. Így:

Volt két idegen, aki hirtelen... *

...egymásra talált – hangzana a folytatás, ugye. Mivel a mesében, amelyre a séf utal, és amelynek betétdalára kétszer is táncolt Mikes Annával a TV2 műsorában, az egymásra találás nem barátságot, hanem szerelmet jelent, így akár azt is lehetne feltételezni, hogy ez a poszt, amit egyébként Mikes Anna is továbbosztott a saját felületén, egy bejelentésnek minősül. Az biztos, hogy a táncverseny alatt is már folyamatosan azt találgatta mindenki, vajon lehet-e több közöttük, mint munkakapcsolat vagy barátság – a zsűri sokszor jobban koncentrált arra, hogy bizonyosságot szerezzen erről, mint a produkciókra, amit hétről hétre a parkettre vittek.

Fotó: Instagram

Krausz Gábor hivatalosan is szabad ember

Tóth Gabi és Krausz Gábor nyár végén jelentette be, hogy külön utakon folytatják. Nem sokkal később kiderült, hogy az énekesnőnek új párja van, a Fricska együttes egyik táncosa, Papp Máté Bence. A séf részéről nem volt hír másik félről, egészen a Dancing with the Stars című műsorig, ám sem ő, sem a táncpartnere nem erősítette meg, amit a fél ország tudni vélt – sosem mondták ki, hogy bármi is lenne közöttük.

Krausz Gábor és Tóth Gabi az ünnepek előtt már hivatalosan is elvált. A séf elmondása szerint békében ülték végig a tárgyalást, majd a megállapodásokat követően távoztak. Azt a szakításuk óta mindketten hangsúlyozzák, hogy közösen nevelik a kislányukat, és számukra Hannaróza jóléte a prioritás.