Már régóta izzott a levegő Tóth Gabi és Papp Máté Bence között

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Tóth Gabi énekesnő és Krausz Gábor sztárséf augusztus elején jelentették be, hogy elválnak, ami az egész országot megrázta. Azóta rengeteg utálkozó kommentet és levelet is bezsebeltek minden platformon keresztül, de leginkább az énekesnőt érték támadások, aki azóta több sejtelmes üzenetet is közzétett közösségi oldalain.

Nem sokkal a szakítás után az is kiderült, hogy a válás hátterében Tóth Gabi és újdonsült szerelme, a Fricska együttes táncosa, Papp Máté Bence áll, akivel az elmúlt hónapokban kezdték meg a közös munkát – ez idő alatt habarodtak egymásba.

Ugyan a támadások nem enyhülnek, a jelek szerint Tóth és Papp szerelmén ez mit sem csorbít, főleg annak tudatában,

hogy az újdonsült szerelmesek lehet, hogy nem is annyira újdonsültek,

egy, a Blikknek nyilatkozó bennfentes szerint ugyanis a két fél között már hosszabb ideje izzik a levegő.

Máté és Gabi sugároznak a boldogságtól, és ennek a Fricska tagjai is örülnek. Már korábban is sejteni lehetett, hogy nem csupán kollégaként tekintenek egymásra, de idő kellett, mire ezt ők is észrevették, és szabadjára engedték az érzelmeiket

– fogalmazott az informátor, hozzátéve, hogy kollégáik támogatják a szerelmeseket, nem változott semmi, és a belső körökben sem alakult ki feszültség.

Gabinak ebben van rutinja, hiszen több párjával is dolgozott már együtt, tudja az ilyen helyzeteket kezelni. Máté pedig ebben maximálisan partner. Amikor próbálnak, vagy a színpadon vannak, kollégaként viszonyulnak egymáshoz

– egészítette ki a lapnak nyilatkozó személy.

Az egész család élete rámegy

Mint említettük, Tóth Gabi rég nem látott gyűlölethullám részese lett az elmúlt hetekben, mely nemcsak a saját, hanem családja életére is kihat. A 35 éves énekesnő védelmére a napokban testvére, Tóth Vera kelt, aki úgy fogalmazott: „ha kiutálkodtátok magatokat, akkor most már kérlek, hagyjátok abba!

Az idősebbik Tóth ezek után arra kérte az utálkozó tömeget, hogy ha őt szeretik, akkor legalább rá legyenek tekintettel, és miatta fejezzék be a gyűlölködést – elmondása szerint ugyanis már ő sem alszik, annyira fáj a gyomra a gondolattól, hogy mennyire bántják húgát és annak szerelmét.