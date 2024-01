Szijjártó Péter a kedvenc énekesnője koncertjén járt

Csepregi Évával készült közös fotójával jelentkezett be közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter felidézte, hogy már fiatalon „rongyosra hallgatta” a Neoton slágereit, emellett az előadóművész állami kitüntetéséről és a politikáról is szó esett.

Életműkoncertet adott szombaton Csepregi Éva a Papp László Budapest Sportarénában. Az énekesnő mellett a Neoton Família sztárjai is felléptek.

Az eseményről Szijjártó Péter is bejelentkezett, amihez egy Csepregi Évával készült közös fotót is mellékelt. Véleménye szerint fantasztikus volt a szombati koncert, és nem véletlenül telt meg újra a Sportaréna. Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy már fiatalon „rongyosra hallgatta” a Neoton-slágereket, és a Kispest-Honvéd posztere mellett az együttes fotója is a szobája falán volt.

A külgazdasági és külügyminiszter arra a feltételezésre is reagált, mely szerint Csepregi Éva egy pozitív nyilatkozat miatt kapta meg tavaly augusztus 20-án a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést.

Gondolni sem mertem, hogy kedvenc énekesnőm, Csepregi Éva egyszer még nyilatkozni is fog rólam. Arról pedig végképp halványlila (bocs, Curtis) fogalmam sem volt, hogy a baloldali médiavilág egy része egy rólam mondott pozitív mondatnak fogja betudni a művésznő jól megérdemelt állami kitüntetését

– fogalmazott Facebook-oldalán Szijjártó Péter.

Hozzátette, hogy Csepregi Éva a magyar popzene történelmének meghatározó alakja, emellett rengetegen nőttek fel az ő dalait dúdolva-énekelve.