Elsírta magát a tárgyaláson a norvég tömeggyilkos

Első alkalommal szólalt meg a saját tárgyalásán Anders Breivik. A ringerikei börtön szigorúan őrzött fegyence jobb körülmények között raboskodna, és már azt is tudja, hogy mihez kezdene a szabadulása után, miután szélsőségeseknek a mai napig példaképként szolgál. A mostanra már Fjotolf Hansenként ismert férfi 2011-ben hetvenhét embert mészárolt le Norvégiában.

Kedden délután érkezett el a norvég tárgyalás arra a pontra, amikor Anders Breivik is felszólalhat a peres ügyében. Mint ismert, a szélsőséges terroristát évek óta szigorúan őrzött börtönökben tartják fogva, ahol az őrökön kívül senkivel sem érintkezhet. A fogva tartás szigorúsága mostanra odáig jutott, hogy már a bíróságra se szállítják el, hanem a börtön tornatermét alakították át törvényszéki teremmé. Breivik azért perli a norvég államot, hogy a szigorú helyzetén némiképpen enyhítsenek, mert úgy érzi magát, mintha állatként tartanák.

Az állam kontra Breivik per első szakaszában a védője, valamint az államot képviselő jogászok csörtéje zajlott. A délutáni órákban azonban Breiviken volt a sor, hogy a tanúk helyét elfoglalja. Négy őr kísérte az öltönyös férfit, akinek a kezében rengeteg papír volt. Breivik folyamatosan jegyzetelt az elmúlt napokban, hogy a kellő pillanatban megtegye észrevételeit. Általában csendben figyelte a jogi vitákat, de amikor az Utoya-szigeten történtekről beszélt az államot képviselő jogász, akkor már a fejét csóválva bújt a papírjai mögé.

Az Északi Állam nevű politikai párt vezérigazgatója vagyok. És számos más szervezetnek, amelyeket nem akarok megnevezni

– így kezdte Breivik, aki a szokásokkal ellentétben állva maradt a meghallgatásán, a Dagbladet helyszíni beszámolója szerint.

Elvesztette az uralmát a karaktere felett

Először sérelmezte, amiért korábban nyilvánosságra kerültek a letartóztatása utáni magánlevelezései, majd a legutóbbi biztonsági jelentésre tért át. A norvég Nemzetbiztonsági Szolgálat (PST) legutóbbi közlése szerint Breiviket a mai napig szentként tisztelik a szélsőséges szervezetek, ezért különösen veszélyes lehet változtatni a fogva tartásán.

Természetesen veszélyes vagyok. De az a karakter, amit az interneten ápolnak, az veszélyes – egy olyan karakter, amely felett elvesztettem az uralmat

– mondta a tárgyaláson, majd megjegyezte, hogy nem militáns, de ezt az államot képviselő ügyvédek igyekeztek cáfolni. Hozzátette, hogy szerinte a PST nem attól fél, hogy ő követne el újra valamilyen bűncselekményt, hanem attól, hogy még mindig inspiráló hatása van. A norvég lap ezen a ponton megjegyezte, hogy Breivik olyannyira hadart, hogy az ügyvédjének többször is rá kellett szólnia, hogy lassítson a beszédén.

A 44 éves férfi nincs megelégedve a norvég büntetés-végrehajtási intézet által bevezetett intézkedésekkel, melyek célja, hogy minél aktívabb és társasági életet éljen – beleértve a rabtársakkal való gofrisütést, ami szerinte nem elég.

„A kínálatban van, hogy a levegőn lehetek, testmozgás, szobába zárás, és vannak kártyajátékok. Ez volt az életem tizenkét éven át. Ez a három tevékenység” – mondja a terrorista, aki úgynevezett különlegesen magas biztonsági fokozatú (SHS) büntetését tölti a ringerikei börtönben.

Az állam hangsúlyozta, hogy Breivik hozzáfér az Xboxon való játékhoz, de szerinte ezt túlbecsülik. Állítja, hogy a legtöbb őr utálja a videójátékot, így nem sok hasznát veszi annak, inkább beszélgetne.

Könnyek között kért emberséget

Breivik elmondása szerint körülbelül 4000 ember várja, hogy válaszoljon a neki írt levelekre – de a cenzúra miatt ezt nem teheti meg. A korábbi perek során kiderült, hogy Breivik leveleket írt külföldi nőknek. Ebben a perben az állam ügyvédei egy francia nővel folytatott levelezést emeltek ki. Breivik szerint azonban ez semmiség, csupán francia prospektusokat kap a nőtől, illetve néha egy-egy verset.

Szinte bárkivel hajlandó lenne beszélni, kezdetben a rabtársainak is nagyon örülne. Úgy emlékszik Breivik, hogy ez még a letartóztatásakor is szóba került, és élne is ezzel a lehetőséggel, persze ha az illető nem veszélyes. A tárgyalás alatt kiderült, hogy szigorú körülmények között, de Breivik tarthat kapcsolatot a többi rabtársával, ám védője szerint ezt nem lehet normálisnak tekinteni, majd a férfi könnyes hangon így szólt:

Megértem, hogy... a bosszú fontos, és hogy sokan gyűlölnek engem. De attól még ember vagyok, és vannak határai annak, amit egy ember el tud viselni. Én talán az egyik legerősebb ember vagyok! Mindennap egy rémálom. Nem érdemes élni, ha egész nap úgy bánnak veled, mint egy állattal.

Ma már úgy gondolja, hogy a július 22-i támadások előtt két éven át radikalizálódott az interneten, és belátja, hogy szörnyűségeket tett, amit nagyon sajnál. Két évvel ezelőtt a terrorista feltételes szabadlábra helyezési kérelmét elutasították, mert a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a 2011-es tömeggyilkosságok elkövetése óta alig változott, és képes lenne újra hasonlót tenni.

Az ügy ismertetése során az állam ügyvédei kiemelték a Breivikről szóló tavalyi jelentést, amelyben a 44 éves férfi a következőket mondta az Utoyán élő gyerekekről: „Ha elég idősek vagytok ahhoz, hogy politikailag aktívak legyetek, akkor elég idősek vagytok ahhoz, hogy ki legyetek téve a terrorizmusnak”.

Fehér menekülteket mentene

Megterveztem egy menekültközpont üzleti tervét. Azoknak, akik fehérek. Az európai kultúra fennmaradásáért

– így kezdte a következő felszólalását, miután kiderült, hogy sok időt tölt egy menekültközpont tervezésével.

Sokan el akarják hagyni Európát. A radikalizálódás helyett a legjobb módja a rehabilitációnak a mi száműzöttközpontunk. Ahelyett, hogy illegális tevékenységeket terveznének Európában. Ez valójában egy nagyon jó rehabilitációs program.

Arra a kérdésre, hogy Breivik milyen szerepet fog játszani a „menekültközpontban”, a terrorista azt válaszolta, hogy az Északi Ellenállási Mozgalom lesz felelős a központ felépítéséért. A tervének költségei az első becslései szerint 100 millió koronára rúgnának, ami csak az ötlet első fejezete lenne.

(Borítókép: Anders Breivik tárgyalása a ringerikei börtön tornatermében 2024. január 8-án Fotó: Cornelius Poppe/NTB/Reuters)