Jason Momoa felesége hivatalosan is pontot tesz a házasságuk végére

Több év különélés után hivatalosan is elválik egymástól Jason Momoa és színésznő felesége, Lisa Bonet. A pár a legnagyobb egyetértésben hozta meg a döntést, és úgy tűnik, kiskorú gyermekeik felügyeletéről, valamint anyagi javaikról is sikerült megegyezniük.

Lisa Bonet amerikai színésznő készen áll arra, hogy hivatalosan is véget vessen a Jason Momoával kötött házasságának, két év különélés után most adta be a válókeresetet – írja a TMZ.

A lap által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Bonet csaknem két évvel azután kéri a bírótól a házasság hivatalos felbontását, hogy bejelentették, szétválnak a színésszel útjaik.

A papírok szerint a pár már jó ideje külön él, holott 2017-ben kötöttek házasságot: ebből úgy tűnik, mindössze három évig élvezhették a boldog házaséletet. Igaz, Momoa és Bonet 2005 óta ismeri egymást.

Két kiskorú gyermeküknek, Lolának és Nakoa-Wolfnak közös felügyeletet szeretnének, továbbá nem kérnek egymástól Momoával tartásdíjat sem, mivel a jelek szerint házassági szerződést kötöttek, és megegyeztek.

Lisa Bonet már második házasságát bontja fel, korábban a világhírű zenész, Lenny Kravitz felesége volt, akivel egy közös lányuk született, Zoe Kravitz színésznő. Momoának azonban ez eddig az első és egyetlen házassága.

Felszabadítjuk egymást, hogy azokká válhassunk, akikké tanulunk válni

– fogalmaztak, amikor először jelezték a nyilvánosság számára, hogy különválnak az útjaik.

(Borítókép: Jason Momoa és Lisa Bonet 2020. február 7-én. Fotó: Kevin Mazur / Getty Images Hungary)