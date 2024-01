Kiderült, mi okozta Sinéad O’Connor halálát

Mint megírtuk, 2023 nyarán 56 éves korában hunyt el Sinéad O’Connor ír énekesnő, aki 1990-ben Prince Nothing Compares 2 U című dalának feldolgozásával került be a köztudatba. Négygyermekes édesanya volt, akinek 17 éves fia, Shane 2022 januárjában lett öngyilkos. O’Connor utolsó tweetjében (X-en megjelent posztjában) egy fotót osztott meg róla, amelyhez azt írta, ő volt élete szerelme, és mióta elment, élőhalottnak érzi magát.

A bejegyzésben olvasottaknak, valamint annak következtében, hogy halála okát nem közölték, többen azt gondolták, hogy önkezűleg vethetett véget az életének, ám ezeket a kételyeket a halottkém nemrég megjelent jelentése oszlatta el.

A SkyNews információi szerint a halottkém ugyanis megerősítette, hogy az énekesnő természetes halált halt, így nincs szükség további vizsgálatokra az ügyben. Ahogy a lap kiemeli, természetes okok miatt bekövetkezett halálesetről akkor beszélünk, ha egy betegség vagy állapot nem köthető külső, szokatlan körülményekhez.

Sinéad O’Connor 1966. december 8-án született Dublinban. Rendkívül nehéz gyerekkora volt. Elmondása szerint mentális betegségek gyötörték, miután édesanyja kiskorában fizikailag és szexuálisan is bántalmazta. Az 1980-as években kezdte zenei karrierjét. Utolsó, tizedik stúdióalbuma 2014-ben jelent meg. 2021-ben bejelentette, hogy No Veteran Dies Alone címmel 2022-ben érkezik a következő nagylemeze, de ez végül sosem jelent meg. 2018-ban Shuhada’ Sadaqatra változtatta nevét, amikor áttért az iszlám vallásra.