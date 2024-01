Egymásnak estek a szakemberek az újbudai rendőrgyilkos tárgyalásán

Decemberben botrányosan zárult az újbudai rendőrgyilkosság tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken, miután a vádlott Sz. Szilárd többször is félbeszakította Szabó Judit bírónőt a mondandója közepén. A mai napon a vádlott elmeorvosi szakvéleményét mutatja be a törvényszék szakértők segítségével. Sz. Szilárdot ismét a bv. kommandósai kísérték be a tárgyalóterembe.