Az egyik legnagyobb magyar örökségéért vívnak meg a TV2 új műsorában

A Kincsvadászok a Bares für Rares, másnéven Cash or Trash című, több európai országban is megjelent formátum alapján készült. Az első részek Németországban debütáltak még 2013-ban, amelyek igen nagy sikernek bizonyultak, így több évad is készült már belőle, illetve más országok szintén próbát tettek vele. Közéjük tartozik Ausztria, Franciaország, Görögország, Olaszország, Hollandia, Belgium, Lengyelország, az Egyesült Királyság, illetve Marokkó. A legtöbb állam esetében egy máig futó produkcióról beszélhetünk, aminek középpontjában a pincékben porosodó régiségek, megörökölt műtárgyak állnak, amelyek értékével a legtöbbünk egyáltalán nincs tisztában. A műsorba jelentkező civilek így szakértőktől tudhatják meg, kincseket rejtegettek-e eddig az otthonukban vagy sem.

Magyarországon január 22-től a TV2-n lesz megtekinthető a formátum minden hétköznap este. A tárgyak felbecsülését a magyar verzióban két szakértő, Kelen Anna és Megyesi Balázs végzik, majd a régiségekért öt műkereskedő, dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Nagyházi Lőrinc, Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa és Molnár Viktor küzd meg egymással, a másikra rálicitálva. Végül pedig az eladó dönti el, hogy elfogadja-e a legtöbb pénzzel kecsegtető ajánlatot, vagy úgy dönt, annak tudatában, hogy a tárgy mennyit ér, inkább hazaviszi. A szakértőkkel és műkereskedőkkel kapcsolatban azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a hazai műtárgy-kereskedelem krémjéről van szó. Kelen Anna családjának galériája a Virág Judit Galéria, illetve a művészettörténész nevéhez köthető egy aukciós rekord, miután 2021 decemberében Csontváry Kosztka Tivadar: Titokzatos sziget című festményét 460 millió forintért tudta eladni, illetve számos magyar festmény és műkincs felderítésében vett részt. Megyesi Balázs műtárgyszakértőként pedig főleg hagyatékok becslésével foglalkozik, és az a célja, hogy bebizonyítsa, műtárgyakkal dolgozni menő.

Olyan, mint egy puzzle

Előbbiek mellett a műsor öt műkereskedője is sokat tett már le az asztalra. Dr. Katona Szandra a Cogito Art Műtárgygaléria tulajdonosa, aki mindamellett, hogy kereskedik a régiségekkel, restaurálja is azokat, hogy megmentse a múlt értékeit. Fertőszögi Péter művészettörténész Magyarország legnagyobb múltú aukciósházának, a BÁV-nak a művészeti igazgatója, illetve itthon és külföldön több mint 100 tárlat kurátora. Nagyházi Lőrinc harmadik generációs kereskedője a széles kínálattal rendelkező Nagyházi Galéria és Aukciósháznak, ami nagy múltra tekint vissza. Molnár Viktor műtárgybecsüs az Amikor Galéria tulajdonosa, ahol kortól függetlenül tart mű- és lakberendezési tárgyakat. Továbbá a műsor műkereskedői közé tartozik még Fejes Tamás, akit a legtöbben a Tankcsapda zenekar dobosaként ismerhetnek, azonban a zenélés mellett harminc éve foglalkozik hangszer-kereskedelemmel, és gyakran vásárol régiségeket a vendéglátóhelyeibe.

A műsorral kapcsolatban megrendezett sajtóeseményre az Index is ellátogatott, ahol a műkereskedők és a szakértők is bővebben beszámoltak arról, milyen céllal vállalták el a műsort, illetve hogyan érezték magukat a forgatás közben. Kelen Anna elmondása szerint sokszínűnek találta az érkező műtárgyakat, ám azok álltak igazán közel hozzá, amelyekhez történet is kapcsolódott. Mint kifejtette, a régiségek között volt a 20. század egyik legnagyobb magyar alakjától származó tárgy, illetve egy sportereklye is, rajta egy aláírással. Hozzátette, azt találta különösen lebilincselőnek a műsor során, hogy rájöjjenek a tárgyak útjának történetére, illetve hogy egyáltalán miért készülhettek el.

Az egész olyan, mint egy puzzle, egy szép történet kerekedik a végére

– jegyezte meg, illetve Megyesi Balázs műtárgyszakértő hozzátette, a műsorban elhangzottak edukatív jellegűek, így a nézők sokat tudhatnak meg a műtárgyakról.

Ahogy dr. Katona Szandra kiemelte, bár a műkereskedelem tipikusan egy maszkulin szakma, és a férfiak hajlamosak elnyomni a nőket, titkos küldetése, hogy bebizonyítsa, a nőknek is van létjogosultságuk ebben a szakmában. Fertőszögi Péter ezt a gondolatot azzal egészítette ki, hogy a céljuk az volt, hogy megmutassák a nézőknek, hogyan kell nézni egy műtárgyat, illetve mi határozza meg az értéket. Nagyházi Lőrinc állítása szerint annak ellenére, hogy aukciósházban nőtt fel, sosem volt annyira vásárlószerepben, mint a műsorban, így neki is mérlegelnie kellett, mikor száll ki, és mennyit ad a tárgyakért. Molnár Viktor ezzel kapcsolatban hozzátette, akadtak olyan tárgyak, amiknél a licitálásnál átlépték az észszerűség határait. Bár Fejes Tamás nem tudott jelen lenni az eseményen, mivel éppen nyaral, egy videóüzenetet küldött, amelyben elárulta, miután betöltötte az 50. életévét, úgy látta, ki kell próbálnia magát valami újban, és mivel már régóta kereskedelemmel foglalkozik, adott volt a lehetőség. Mint hozzátette, a forgatás egy hónapon át tartott, amit nagyon élvezett, mivel új, értékes embereket ismerhetett meg.

Till Attila gyűjtötte a tévéket

A sajtóeseményen a Magyarországon újnak számító formátummal kapcsolatban, illetve a régiségek jelentőségét illetően az Index is beszélhetett a Kincsvadászok műsorvezetőjével, Till Attilával, aki elárulta, fürdőzik ebben a szerepben. Elmondása szerint az a különleges ebben a műsorban, hogy mivel nincs párja még itthon, nem is hasonlítható semmilyen másik produkcióhoz, így bíznak abban, hogy hatni fog az emberekre, és sikeres lesz. Hozzátette, több olyan régiség fog feltűnni a műsorban, amihez mindannyiunknak van kapcsolódása.

Nagyon sok olyan tárgy lesz, ami tényleg cool, amiről azt gondoljuk, hogy mindig is szerettünk volna olyat. Mondjuk egy flippert a szobában, vagy egy nagyon menő gitárt, autót. Csomó mindent, amihez nagyon könnyű kapcsolódni. Nem kell ehhez a műsorhoz semmifajta régiségszakértés, nem kell azt gondolni, hogy művészettörténetet kell tanulni, hogy értsük. Ez a műsor arról szól, hogy fedezzük fel, mi minden van körülöttünk, és azok milyen érdekes és értékes tárgyak

– mondta.

A műsorvezető kifejtése szerint úgy áll a régiségekhez, hogy teljesen mindegy, egy tárgy régi vagy új, de legyen valamiért érdekes. Mint kihangsúlyozta, ő ahhoz a táborhoz tartozik, aki rá tud csodálkozni arra, hogy egy tárgynak még van lelke. Bár akadnak olyan régi órák és festmények, amik nagyon tetszenek neki, míg másféléktől kirázza őt a hideg, azonban mindez csak lakberendezési kérdés. Ahogy kiemelte, nagyon reméli, hogy ez a műsor rávilágít arra, és felnyitja az emberek szemét azzal kapcsolatban, hogy ügyesen kell keverni a modern és a régi dolgokat, mivel az mindig egy jó enteriőrt eredményez.

Nekem nagy kaland volt, hogy szakértőktől tanultam. Nagyon élveztem, hogy tágították a tudásomat, és örültem annak, hogy sok olyan eladó jött hozzánk, aki nem csalódott, hanem örült annak, hogy a licitálók, a műkereskedők is nagyra értékelték a tárgyaikat. Nyilván volt, aki azt gondolta valamiről, hogy értékes, amiről kiderült, hogy nem az, csak nekik, mivel családi emlék

– tette hozzá, megemlítve, akadt olyan régiség, amit a legszívesebben ő is megvett volna, de a műkereskedők elhappolták előle. Ugyanakkor voltak olyan idők, amikor ő maga is gyűjtött bizonyos tárgyakat.

Volt, amikor gyűjtöttem bakelit lemezeket, de teljesen felülírta az idő, és már nem érdekelnek. Képzőművészeti tárgyakat a magam módján gyűjtök, de nem nevezném magam komoly gyűjtőnek, csak szeretem, hogyha egyfajta szellemiség ott van a lakásban, ez főleg a kortárs dolgokra vonatkozik. Régen gyűjtöttem a tévéket meg technikai eszközöket. Még mindig megvannak, van vagy tíz tévém különböző pincékben. Kicsit elő is kéne szednem őket, hogy mi van velük. Arra gondoltam, hogy a médiatörténet és az, amiben én is vagyok, a televíziózás, rádió, az itt van velünk, így később ezek a tárgyak akár értékesek is lehetnek. Érdekelt, hogy amivel én foglalkozom, annak milyen tárgyi emlékei vannak. Emellett vannak régi diktafonjaim, fényképezőgépeim, vannak századfordulós fényképezőgépeim is, ezeket szeretem nagyon

– idézte fel, megemlítve, mivel festőnek tanult, van 50-60 saját festménye a pincében, és egyesek próbálták őt arra sarkallni, hogy hozza be őket a műsorba, azonban végül nem így tett. Mint mondta, amennyiben lesz második évad, akár még az is előfordulhat, hogy a műkereskedők elé áll velük.

