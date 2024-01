Meghalt a BBC Radio 1 első női lemezlovasa

Meghalt a brit BBC Radio 1 első női műsorvezető DJ-je, Annie Nightingale – számolt be a hírről a Deadline. A népszerű brit lemezlovas 1970-ben csatlakozott a csatornához, rövid betegség után, 83 évesen távozott az élők sorából.

83 éves korában meghalt a brit rádiózás egyik legnagyobb ikonja, a BBC Radio 1 műsorszolgáltatónál első női műsorvezetőként és DJ-ként alkalmazott Annie Nightingale. Családja pénteken közleményben számolt be haláláról.

Annie Nightingale rövid betegség után tegnap, január 11-én hunyt el londoni otthonában. Annie egy igazi úttörő volt, sokakat inspirált. A lelkesedésében hat évtizeden keresztül osztozhattunk világszerte a BBC tévé- és rádióadásainak köszönhetően

Nightingale 1970-ben került az adóhoz, ahol nemcsak az első női műsorvezető és lemezlovas volt, hanem 12 évig az egyetlen is. Ráadásul ő volt a leghosszabb ideig dolgozó női műsorszolgáltató is, aki leghosszabb női rádiós műsorvezetői karrierjével még a Guinness-rekordot is megszerezte. A műsorvezető egészen a tavalyi évig adásban volt.

Pedig kezdetben nem akarták elfogadni azt, hogy ezt a szakmát nők is csinálhatják.

Az ajtók betörésével nem volt hajlandó meghajolni a szexuális előítéletek és a férfiaktól való félelem előtt, fiatal nők generációit bátorította, akik Annie-hez hasonlóan csak egy csodálatos dallamról akartak mesélni. A hetvenes években Annie-t a televízióban nézni a BBC The Old Grey Whistle Test című zenei műsorában, vagy hallani, ahogy a legújabb technót játssza a Radio One-ban, olyan emberről tanúskodik, aki soha nem szűnt meg hinni a varázslatban. Életének megünneplésére tavasszal, egy megemlékezésen kerül majd sor

