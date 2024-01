Ismert humorista ülhet Vadon János székébe

Az már december elején kiderült, hogy a Rádió 1-en futó Balázsék című műsorból távozik Vadon János. A Sebestyén Balázs–Rákóczi Ferenc páros most új hangot keres a hármasukba. Többeket is behívnak, hogy kiderüljön, kit tartanak a legalkalmasabbnak a szerep betöltésére. Legutóbb Kovácsovics Fruzsina próbálta ki magát, most azonban egy teljesen más személyiség mutatja meg magát a stúdióban.

Meglepte a Rádió 1-es hallgatókat Vadon János egy hónappal ezelőtti bejelentése, miszerint felhagy a rádiózással. A Balázsék című műsor Facebook-oldalán is megjelent egy közlemény, amelyben megerősítették, hogy 15 együtt töltött év és közös munka után Vadon János januártól elbúcsúzik a reggeli műsortól és a Rádió 1-től, mivel új kihívások vonzzák, és szeretné megvalósítani az álmait, és ezt megértik és elfogadják.

Kicsit olyan ez számunkra, mint amikor egy családtagunk külföldre költözik. Nagyon szomorúak vagyunk, de a legjobbakat kívánjuk neki, és reméljük, hogy megtalálja a számításait

– írták, hozzátéve, hogy a Sebestyén Balázzsal és Rákóczi Ferenccel futó műsor megújulva folytatja tovább, és optimizmussal tekintenek a 2024-es évre.

Búcsúzásul élőben tartottak disznóvágást Vadon Jánossal. A disznóvágáson túl is van azonban élet, s már el is kezdték keresni Vadon János utódját. Kiderült, hogy sok embert behívnak és meghallgatnak, de nincs kőbe vésve, hogy azonnal be kell állnia valakinek. Ha találnak olyat, aki beleillik a csapatba, akkor ismét hárman lesznek, de nem feltétlenül Vadon Jani pótlása a cél, hanem hogy találjanak valakit, akivel jól érzik magukat. Azt is hozzátették, lehet, hogy az új kollégájuk hölgy lesz.

Felröppentek a hírek, hogy akár egy női hang is pótolhatja a távozó műsorvezető által hagyott űrt. Nem sokkal később pedig Kovácsovics Fruzsina ült a mikrofon mögé. Ezúttal azonban egy férfi kerül Vadon Jani székébe, aki sokak számára ismerős lehet. Sebestyén Balázs a közösségi oldalán elérhető történetben osztotta meg, hogy a következő adásban Musimbe Dávid Dennis csatlakozik hozzá és Rákóczi Ferenchez.

A humorista minden bizonnyal jó hangulatot teremt majd, addig azonban szórakozzunk egy korábbi alkotásán, a minden évben visszatérő Idegbeteg sorozat legújabb, hatodik részén.