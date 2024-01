Emma Stone és Mark Ruffalo szerint a magyar McDonald’s a legjobb

Emma Stone és Mark Ruffalo a LADbible videójában árulták el, hogy a magyarországi McDonald’sban ették életük legjobb hamburgerét, sült krumpliját és fagyiját is. A színészek szerint érdemes több országban is kipróbálni a gyorsétteremlánc klasszikusait.

Az amerikai színészek – akik a nemrég Golden Globe-díjjal elismert Szegény párák című filmet forgatták együtt idehaza – a LADbible online portál egyik játékában vettek részt, amelyben egy-egy kijelentésről kellett eldönteniük, hogy egyetértenek-e azzal, vagy sem. A műsor egy pontján arra kellett válaszolniuk, hogy „McDonald’sban enni külföldön kihagyhatatlan élmény-e”, vagy sem.

A két színész szeme erre felcsillant, és habozás nélkül a „nagyon egyetértek a kijelentéssel” opcióra szavaztak, majd mindketten Magyarországot hozták fel példaként.

Minden második nap a McDonalds’ban ettem Magyarországon, és téged is láttalak ott!

– mondta Ruffalo Emma Stone-nak, aki erre elismerte, hogy valóban így volt.

A McDonald’s Magyarországon nagyon jó, mert a húst tíz mérföldes (16 kilométeres) körzetből hozzák, és ezért nagyon friss

– mondta Ruffalo, majd hozzátette, hogy a sült krumpli is rendkívül finom volt, amire Emma Stone is helyeselt. A két színész abban is megegyezett, hogy az étteremláncban kapható fagylalt is a kedvencük lett.

A teljes beszélgetésről készült videó megtekintető a YouTube-on, a két színész 8:15-től beszél a magyarországi McDonald’sban szerzett tapasztalatairól.