Szabó Zsófi évek óta jobban megél az influenszerkedésből, mint a műsorvezetésből

Szünetet tart, és azon van, hogy a lehető legjobban alakuljon a jövője – többek között erről mesélt Instagram-oldalán Szabó Zsófi, aki azt is elárulta, hogy milyen a viszonya az influenszerkedéssel, tud-e erre a tevékenységre teljes értékű állásként tekinteni.

Tavaly decemberben derült ki, hogy Miller Dávid és Szabó Zsófi is távozik az RTL Reggeliből. A színésznő-műsorvezető döntését akkor azzal indokolta, hogy úgy érzi: elfogyott a lelkesedése, új kihívások elé szeretne nézni.

Szabó Zsófi egyelőre nem közölte, hol folytatja, de egy követője az Instagram sztoriszekciójában rákérdezett, mi a munkája most. Az influenszer az alábbi választ adta:

Nem túlzás azt mondani, hogy évek óta magasabb a jövedelmem influenszerként, mint műsorvezető-előadóművészként.

„Bár még mindig nem elfogadott sokaknál, hogy ez is egy munka. Azonban, ha őszinte akarok lenni, az én értékrendem szerint ez mindig is csak kiegészítés, egy plusz lesz az életemben, és arra törekszem, hogy mindig legyen »rendes munkám«. 16 éve vagyok munkavállaló, és 10 éve vezetem a cégeim. Most tartok egy kis szünetet, de azon vagyok, hogy a lehető legjobban alakuljon a jövőm” – írta.