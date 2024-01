Nyugdíjasok és fiatalok is űzhetik, a legtöbb helyen pedig már meglehetősen elérhető áron lehet golfozni, mégis még mindig a tehetős emberek sportjaként tekintünk a golfra. Az aktív kikapcsolódás persze egyes A kategóriás hírességek körében valóban igazi szenvedély, olyannyira, hogy legtöbbjük már a saját kertjébe is pályát építtetett.

Hiába nem a körükből indult, a golfot mindig is a gazdagok sportjának tartották, a felsőbb társadalmi rétegek tagjai pedig ehhez mérten azóta is egyfajta státusszimbólumként tekintenek a golfozásra. Mindez persze egyfajta társasági tér is számukra, ahol a hobbijuknak való hódolás mellett olyan emberekkel tudnak találkozni és beszélgetni, akikkel egy valóságban élnek. A tengerentúlon emiatt pedig komoly hagyománya van a különböző golfkluboknak is.

A legtöbb amerikai filmben feltűnő szokás azonban hamarosan elkezdhet kikopni az kultúrából, ugyanis egyre több tehetős ember és hollywoodi híresség dönt a privát szféra megóvása, így a saját pálya kiépíttetése mellett.

Mindez abból a szempontból egyáltalán nem meglepő, hogy az A kategóriás sztárok pénztárcájának meg sem kottyan, ha úgy döntenek, hogy a hátsó udvarban szeretnének innentől kezdve golfozni, mégis nehéz lenne elsőre arra a kérdésre választ adni, mi lehet a közös Mark Wahlbergben, Cindy Crawfordban és Dj Khaledben.

A kérdés megválaszolásához még csak mélyebbre sem kell ásni, ugyanis azon kívül, hogy szinte a világ minden táján hallottak már a nevükről, abban is megegyeznek, hogy egyaránt a kényelmet választották, és saját udvarukban építtettek golfpályát, hogy már emiatt se kelljen kimozdulniuk otthonról.

A legtöbb esetben nem a lustaságuk vagy a végtelen kényelemre való törekvésük sarkallta őket erre, egy híresség számára ugyanis már egy kisbolt meglátogatása is a rajongókkal való találkozás esélyét adja meg, amire az énidejében nem igazán vágyik egyik ismert ember sem.

A legnagyobb sztároknak építenek pályákat, a Covid lőtte fel az iparágat a térképre

Ezt a piaci rést kihasználva, az igények kielégítése érdekében jött létre a Back Nine Greens vállalat, amely a legnagyobb sztárok otthonába vitte el a golfélményt az elmúlt években. Az 1997-ben alapított cég azt állítja, hogy 26 év alatt több mint 10 ezer pályát épített már fel, a fent említett hírességeknek köszönhetően pedig egyre több hasonló, felső körökből érkező ügyfél keresi meg őket. A golfpályák megálmodása és elkészítése pedig valóban művészet.

Az üzletnek ráadásul a koronavírus-járvány is csak jót tett, hiszen mivel a pandémia miatt mindenki az otthonába szorult, az úri murit is kénytelenek voltak a tehetősebb emberek magukhoz költöztetni. A növekvő tendencia a korlátozások feloldását követően sem esett vissza, a cég szerint egyre szívesebben végzik az aktív kikapcsolódást is a saját otthonukban az emberek.

A szóban forgó pályák egyébként nem valódi gyepből, hanem műfűből készülnek, amely amellett, hogy sokkal kevesebb foglalkozást igényel, megtévesztésig hasonlít a legprofibb golfpályák minőségéhez. Emellett sokkal kevésbé van kitéve az időjárási viszontagságoknak, így a nagy hőségnek vagy éppen a szeles időnek. A falevelek és egyéb törmelékek eltakarítása pedig jóval egyszerűbb, mint a valódi gyepszőnyeg esetében.

Mindez a meglehetősen forró kaliforniai időjáráshoz tökéletesen passzol, mivel a fű állandó locsolása az aszályok és az állam vízkorlátozó intézkedései miatt meglehetősen nehézkes, így az sem meglepő, hogy a lehetőségen Hollywood golfőrültjei is azonnal kaptak.

A szórakozásnak azonban ára van. Az épületek nélküli, általános, mesterséges, zöld műfű ára négyzetméterenként 15 és 25 dollár (5-9 ezer forint) között mozog, amely egy kis pálya esetében meglehetősen kedvezőnek tűnhet, azonban a több ezer négyzetméteres pályákért már mélyebben a zsebébe kell nyúlnia a sport szerelmeseinek – a munkadíjról pedig még nem is beszéltünk. A költségeket befolyásolhatja a kiválasztott talaj állapota is, a fákkal, sziklákkal és egyéb akadályokkal tarkított területeken a tereprendezést is el kell végezni az építkezés megkezdése előtt.

Bár a pályák nem igényelnek öntözést, a heves esőzésnek kitett területeken – például Floridában vagy Georgiában – fennáll az állóvíz kialakulásának esélye, ami penészesedéshez vezethet, és tönkreteheti a játékélményt. Utóbbi kiküszöbölése így kulcsfontosságú, mert bár az esztétika lényeges, a játszhatóság a végső cél.

Az A listás hírességek már sportolni sem mennek el otthonról

A Black Nine Greenst még 2013-ban bérelték fel, hogy egy ötlyukú pályát építsen Mark Wahlberg hollywoodi színésznek a hatalmas, Beverly Park-i birtokán – amely ingatlan a Los Angeles Times szerint 2022 áprilisában 87,5 millió dollárért kelt el. Az Oscar- és Golden Globe-díjra jelölt színész hátsó kertjébe egy 120 yardos (109 méteres), dombokkal tarkított pályát húztak fel, amitől még a golfért rajongó színésznek is leesett az álla.

A cég alapító elnöke, Dominic Nappi erre a munkájára a legbüszkébb, úgy érzi, azóta sem sikerült ennyire jó pályát tervezniük, mint amilyen Wahlbergé volt.

Ez bizonyult a legnagyobb és legnehezebb munkámnak, amit valaha készítettem. Egyszerűen nincs jobb magánpálya ennél az országban

– mondta a CNN-nek.

A golfon kívül is műfűtelepítéssel foglalkozó vállalat másik kiemelt projektje a modell Cindy Crawford és férje, Rande Gerber malibui kertjébe tervezett pálya volt, de ők készítették Dj Khaled, Jim Nantz, Josh Allen vagy Mario Lopez privát golfpályáját is.

Természetesen nem ők az egyedüliek, akik igyekeztek a legjobb otthoni sportlétesítményt elkészíttetni. A Wall Street Journal által 2012-ben a világ legnagyobb magánpályának titulált Dave Pelz amerikai golfedző és egykori NASA-alkalmazott kertje a texasi Austinban egy igazi játékparadicsom. A SYNLawn által készített, két és fél hektáros területen fekvő pálya az Augusta National és a TPC Sawgrass legendás golfpályák mása.

Utóbbi kettő másolata a walesi futball ikonjának, Gareth Bale-nek a dél-walesi, glamorgani birtokán is megtalálható. A Real Madrid egykori sztárjának privát pályáját a Southwest Greens Construction építette.

Ezek hallatán az már pláne nem meglepő, hogy a valaha létezett egyik legkiemelkedőbb golfozónak is megvan a saját gyakorlótere. Amikor 2010-ben a floridai Jupiter-szigeten lévő kastélyba költözött, Tiger Woods a saját, TGR Design elnevezésű cégével együttműködve építtette meg a 3,5 hektáros létesítményét.

