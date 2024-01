Parkolóban találtak rá a hatlábú spánielre, aki már túl van a műtéten

Az árva spánielt egy parkolóban találták és több egészségügyi problémával is küzdött. Mivel gazdája nem volt, közösségi összefogással és nemzetközi anyagi támogatással valósulhattak meg életmentő műtétjei – írja a BBC.

A 11 hetes spánielt szeptemberben hagyták magára a wales-i Pembrokeshire egy áruházának parkolójában talán pont azért, mert a kelleténél több, egészen pontosan hat lábbal rendelkezett.

A helyreállító műtétre 15 ezer fontot (mintegy 6,4 millió forintot) gyűjtöttek össze a kutyakedvelők a világ minden tájáról, így Aaron Lutchman sebész megoperálhatta az Ariel névre keresztelt kutyát. A nevet azért kapta megtalálóitól, mert részben összenőtt plusz hátsó lábai egy sellő farkára hasonlítottak.

A sovány és stresszes, elhagyott kutyát megtalálása után a Greenacres Rescue alapítvány fogadta be, ők vizsgáltatták meg, így derült ki, hogy nemcsak négynél több lába van, hanem csupán fél veséje, az egyik oldalán két csípőízülete, ezért alul fejlett medencéje. Jobb hátsó lábának nem volt izomtónusa, így fennállt a lehetőség, hogy ezt is amputálni kell, de szerencsére sokat erősödött, mióta elkezdtek foglalkozni vele.

Két műtéttel hozták rendbe a kutyát, az operáció másnapján már fel is kelt, evett és ivott. Az orvos reményei szerint néhány nap felépülés után haza is engedhetik nyugat-walesi átmeneti nevelőcsaládjához. A sorsát egyengető alapítvány szerint olyan sokan érdeklődtek a kutyáról New Yorktól Ausztrálián át, hogy biztos találnak neki végleges örökbefogadókat.

A műtéteknek a Langford Vets kórház adott otthont, igazgatója, Vicki Black azt mondta, Ariel egy bonyolult helyzetű kiskutya volt, akinek ellátásában több szakértői csapatnak kellett együttműködnie, beleértve az ortopédiai, lágyrészsebészeti, aneszteziológiai és radiológiai csoportokat. De szerencsére a beavatkozások sikerültek, Dr. Lutchman szerint a kiskutya most már jól van és láthatóan boldog.