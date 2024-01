Taylor Swift újabb zaklatóját kapták el

Letartóztattak egy feltételezett támadót, aki megpróbált betörni Taylor Swift manhattani lakásába szombat reggel. A bozontos hajú férfit a New York-i rendőrség kapcsolta le az énekesnő lakása előtt.

Taylor Swift feltételezhetően New Yorkban tartózkodik ezen a hétvégén, mert most lesz barátja, Travis Kelce NFL-meccse, csütörtökön látták is az utcán, amint az Electric Lady Studiosba igyekezett felvételre – írja a Daily Mail.

Az énekes otthona a manhattani Tribeca-negyedben a rajongók ismert gyülekezőhelye, gyakran táboroznak itt abban a reményben, hogy megpillanthatják kedvenc előadójukat.

De persze nem csak az ártatlan rajongókat vonzza a hely, pénteken is lődörgött a lakás előtt egy gyanús alak, szombaton pedig le is kapcsoltak egy zömök, zilált hajú férfit.

A gyanúsan viselkedő férfihoz egy telefonáló riasztotta a rendőröket, aki szombaton délután 13 óra körül figyelt fel rá.

Taylor Swift 2021-ben már úgy nyilatkozott, egyre jobban fél az üldözőktől, a zaklatóktól, az erőszaktól, ezért katonai kötszert is hord magánál, ami lőtt vagy szúrt sebekre való.

Nem is csoda, ha Taylor Swift óvatos: 2020-ban a texasi Eric Swarbrick több mint 40 fenyegető levelet és e-mailt továbbított az énekes lemezkiadójának, ezekben például felszólította Scott Borchetta vezérigazgatót, hogy mutassa be neki Swiftet,

de az énekesnő megerőszakolásával és meggyilkolásával is fenyegetőzött.

2022 júliusában a brooklyni Joshua Christian próbált besurranni a tribecai lakásba, és a kaputelefonon keresztül fenyegető üzeneteket küldött.

2023 májusában egy másik feltételezett támadót, Mitchel Taebelt is letartóztatták Taylor Swift nashville-i otthonánál. Ő nem érte be leskelődéssel, Swift testőreinek különböző fegyverekről küldött képeket azzal a kommenttel, hogy megsemmisíti a csapatot, majd üzent az előadó apján keresztül, hogy ő Taylor Swift „lelki társa”, és csak ő tudja megvédeni.