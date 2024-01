Új tulajdonosai vannak a Paprika Studiosnak

Megállapodás született a Viaplay Group és a Paprika Studios, Kelet-Közép-Európa piacvezető műsorgyártójának jelenlegi menedzsmentje között: mostantól az Erdős Ákos vezérigazgató által vezetett szakmai csapat tulajdonosként viszi tovább a Netflixen, az HBO Maxon, a cseh Voyon, a Channel 5-on, emellett cseh, szlovák, szlovén, román és litván vezető tv-ken, itthon pedig többek között az RTL Magyarország, a TV2 Csoport és az AXN csatornákon futó tartalmakat gyártó vállalatot. A jelenleg nyolc országban önálló irodával rendelkező, dinamikusan növekvő Paprika Studios továbbra is együttműködő partnere marad a Viaplaynek, és a bejelentéssel egy időben újabb nemzetközi képviseletek megnyitásáról kezdett tárgyalásokat.

Management buyout keretében, Erdős Ákos vezérigazgató vezetésével a jelenlegi menedzsmenttagok vásárolták meg Kelet-Közép-Európa piacvezető televíziós műsorgyártóját, a Paprika Studiost a svéd Viaplay Grouptól. A budapesti központtal, nyolc országban önálló irodából álló, nemzetközi háttérrel működő cég az eddigi sikeres üzleti stratégia mentén folytatja működését, és televíziós megbízásai mellett kiemelt területként tekint a nemzetközi streamingszolgáltatókkal történő együttműködésekre, kezdi közleményükben a cég.

A Paprika Studios 2012-től a svéd Modern Time Grouphoz, majd annak átalakulása után az abból kivált Viaplay Grouphoz tartozott, amely tavaly új üzleti stratégiájával összhangban úgy döntött, hogy a jövőben elsősorban skandináv működésére összpontosítja figyelmét. Ezzel összefüggésben a cégcsoport vezetősége felmérte az értékesítés lehetőségét a Skandináviára koncentrálódó fő tevékenységéhez nem tartozó, azonban profitábilis gazdasági érdekeltségeivel kapcsolatban, mint amilyen a Paprika Studios is. Több lehetőséget is megfontolva jutottak arra a döntésre, hogy a Paprika Studios menedzsmentjének vételi ajánlatát fogadják el, amelyet a Viaplay Group vezető testületeinek egyhangú jóváhagyása után véglegesítettek a felek között létrejött megállapodásban.

„A tulajdonosváltással újabb piaci lehetőségek nyílnak meg a menedzsmenttől így nem elkülönülő tulajdonosi háttérrel rendelkező Paprika Studios számára. A tulajdonban történő változás nem változtat azon, hogy megmarad a Viaplay Grouphoz fűződő üzleti kapcsolatunk, mindketten elkötelezettek vagyunk abban, hogy kihasználjuk a kölcsönösen előnyös lehetőségeket. Továbbá a televíziós megbízásaink mellett az eddigieknél is kedvezőbb, független pozícióból tudjuk elmélyíteni más nemzetközi streamingszolgáltatókkal is az együttműködéseinket. Üzleti stratégiánkat korábban is a minőségi tartalomgyártásra alapoztuk. Ez a szakmai igényesség és szakmai elkötelezettség a menedzsmenttagok tulajdonosként történő belépésével minden eddiginél erősebb lesz, legyen szó szórakoztató, fikciós vagy realityprodukcióról, dokumentum- vagy mozifilmről, vagy éppen short-form tartalomról” – nyilatkozta Erdős Ákos, a cégcsoport vezetője.

„Örömünkre szolgál annak a tranzakciónak a sikeres lezárása, amely maximális összhangban van a Viaplay Group üzleti stratégiájával. Meggyőződésünk, hogy a Paprika menedzsmentjének ajánlata volt az, amelyik a legnagyobb értéket teremtette a Viaplay Group részvényesei számára, és amelyik lehetővé tette az adásvétel gyors megvalósítását. Sok sikert kívánunk Ákosnak és csapatának a Paprika Studios független vállalatként való továbbvitelében” – nyilatkozta Enrique Patrickson, a Viaplay Group EVP, pénzügyi igazgatója, valamint a stratégia és az M&A üzletág vezetője.

A lassan két évtizedes múltra visszatekintő Paprika Studios 2023-ban közel 600 óra szórakoztató tartalmat gyártott, mindezt 12 különböző nyelven. Ezekkel a tartalmakkal a nézők olyan streamingszolgáltatóknál találkozhattak, mint a Voyo, az HBO MAX, a Netflix, az RTL+ vagy a Viaplay.

Gyártásukban készültek svéd mozifilmek, televíziós műsoraik pedig az angol Channel 5-on, a cseh Nova, a szlovák Markiza, a szlovén Pop, a román Pro és litván LRT csatornákon kerültek adásba.

A magyar nézők az RTL Magyarország, a TV2 Csoport és az AXN csatornákon találkozhattak a műsorgyártó tartalmaival.

A Paprika Studios nevéhez többek között olyan ismert és népszerű formátumok megvalósítása köthető, mint a Celeb vagyok, ments ki innen, a Dancing with the Stars, az Árulók – Gyilkosság a kastélyban, A Tanár, az Apatigris, a Survivor, az Éden Hotel, a Szomszéd tehene, a Hal a tortán, a Híd, a Bátrak földje, külföldön pedig sok más mellett a Celeb vagyok, ments ki innen!, a The Voice, az X-Faktor, a Love Island, a Nyerő Páros vagy éppen a Házasodna a gazda.