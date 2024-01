A partiállatok szíve és alakja is hálás a véget nem érő táncmozdulatokért

Nemcsak a kedvünkre, de a testi egészségünkre is meglehetősen jó hatást gyakorolhat az önfeledt táncolás, így akár egy átbulizott éjszaka is – derült ki egy múlt héten publikált kínai tanulmányból, amely kiemelte, a tánc a fogyási céljainkban és a szívünk egészségének megőrzésében is segíthet. De mennyiszer és milyen táncot a legérdemesebb lejtenünk?