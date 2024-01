Van, akinek tíz év alatt sem sikerül az, amit a két magyar fiatal összehozott

Hét év után újra hazánkba látogat a világhírű kanadai cirkusz, a Cirque du Soleil, amely ezúttal az Ovo című előadását viszi színpadra az MVM Dome-ban. A show-t összesen hat alkalommal mutatják be, ráadásul két magyar artista, Fülemen Tamás és Kapitány Olívia is szerepel majd benne – ennek apropóján kérdeztük a párost a társulatba való bekerülésükről, az Ovo című előadásról és a budapesti fellépésről.

Februárban több alkalommal is látható lesz Budapesten a világhírű Cirque du Soleil. A kanadai társulatot egy előadóművészekből álló húszfős csoport alapította 1984-ben. A québeci központú társulatnak ma már több ezer alkalmazottja van, művészei ötven országból érkeztek. A cirkusz népszerűségét jól mutatja, hogy a Cirque du Soleil öt kontinens több mint négyszáz városában lépett már fel több mint 160 millió néző előtt.

Magyarországon is többször megfordultak, 2007-ben és 2008-ban a Delirium, 2010-ben a Saltimbanco, 2012-ben az Alegría, 2013-ban a Michael Jackson: The Immortal, 2015-ben a Quidam, 2017-ben pediga Varekai című nagyszabású darabbal léptek fel.

Az Ovo (magyarul tojás) című produkciót Budapesten 2024. február 8-tól kezdődően hat alkalommal mutatják be az MVM Dome-ban. Az újra turnézó csapat műsora ezúttal is lenyűgöző akrobatikus mutatványokat vonultat fel, miközben betekintést nyújt a rovarok életének egy napjába. Az esemény tájékoztatója ígéri, az előadás a látványos akrobatikán keresztül kiemeli a különböző rovarok egyedi személyiségét és képességeit, megmutatva a biológiai sokféleség szépségét annak minden kontrasztjával és vibrálásával együtt.

Mindez persze kétségkívül jellemző a Cirque du Soleilre, amelynek két magyar artista is a tagja, akik az Ovóban a russian cradle elnevezésű zsánert űzik, így végre hazai közönség előtt is megmutathatják kimagasló tehetségüket, amivel a világ egyik leghíresebb társulatának figyelmét kivívták.

De mi az a russian cradle?

A russian cradle-ben két fogó egy oszlopon áll a magasban, terpeszben, egymásnak háttal, illetve egy-egy fogó velük szemben a két szélen. Ők dobálják az egymástól hatméteres távolságban levő pontok között a hölgyeket, az úgynevezett forgókat. Az artistanők repülés közben különböző szaltókat és egyéb mozdulatsorokat mutatnak be.

A budapesti fellépés előtt az artisták, Fülemen Tamás és Kapitány Olívia az Indexnek meséltek arról, hogyan kerültek a társulatba, miért igazán különleges az Ovo, és hogy milyen lesz számukra végre hazai közönség előtt is bizonyítani.

A válogatottból a cirkuszba

A világ legtöbb táján már megfordult és elismert cirkusz annak ellenére, hogy több ezer embert foglalkoztat, meglehetősen szűk szakmának számít, így értelemszerűen bekerülni sem feltétlenül egyszerű a társulatba. De akkor mégis hogyan jutott be a csapatba a két magyar artista, és mikor döntötték el azt, hogy erre teszik fel az életüket?

A szertornával 6-7 évesen ismerkedtem meg, majd hamar gumiasztalra váltottam, 4-5 évig válogatott is voltam. Aztán eljött az iskolaváltás ideje, én pedig az általános iskolát követően artistaképzőbe mentem. Indult egy hasonló csoport, ott találkoztam a russian cradle-lel először, a fogó szerepébe pedig már 2016-ban belekóstoltam

– magyarázta lapunknak Fülemen Tamás.

Az artista aztán egyik pillanatról a másikra már a Cirque du Soleil társulatában találta magát.

„Az akkori csoportommal 2020-ban, a monte-carlói cirkuszfesztivál után fejeztem be a munkát, és akkor jött a lehetőség, hogy lesz egy meghallgatás a Cirque du Soleil által Budapesten. Volt egy átfogó kiválasztás, két héten keresztül fizikálisan és technikailag is teszteltek bennünket.

Ekkor kaptam egy felkérést a Soleil-től, amit egy három hónapos felkészítés követett a cirkusz bázisán. A pandémia azonban közbeszólt, azt mondták, hogy majd keresnek. Eltelt másfél év. Ezt követően szóltak, hogy szerencsére megkaptam a pozíciót. Mondták, hogy van két-három hónapom, hogy felkészüljek az egyik újrainduló műsorra. Innen indult minden

– tette hozzá.

Hozzá hasonlóan a másik magyar artista, Kapitány Olívia is sportolóként kezdte pályafutását, és a magyar nemzeti csapatnak is hosszú évekig a tagja volt.

„Hatéves koromban kezdtem szertornázni, és a válogatott tagja voltam. Miután abbahagytam, beiratkoztam a Baross Imre Artistaképzőbe, ahol négy évet töltöttem el. Én már 2012-ben kinéztem magamnak a russian cradle-t. Akkor láttam először ilyen műsort, és azonnal eldöntöttem, hogy ezt szeretném csinálni. A Soleil-nél 2021 májusában volt Budapesten egy workshop, amire jelentkeztem, és fel is vettek, majd Tamás segített nekem elintézni, hogy 2022 novemberében Szaúd-Arábiában bekerüljek egy öthetes tréningre, ahol miután felmértek, úgy találták, hogy alkalmas vagyok erre a pályára, és bevettek a csoportba. Azóta itt dolgozom, 2023 februárja óta az Ovo tagja vagyok” – mesélte.

A világ minden tájáról érkeznek a társulatba, mégis elképesztő az összhang

Kettejük szerencséje és sikeres kiválasztása azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy a világ egyik legelismertebb társulatába könnyű lenne bekerülni.

Nincsen kijárt út. Itt akárhány kollégám van, mindenki másképp került ide. Valakit az olimpiáról, világbajnokságról halásztak ki, valakit beajánlottak, és olyan is van, aki beugrósként a szükség miatt került a társulatba. Másoknak viszont van, hogy 10 év próbálkozás után sem sikerül. Mi azért szerencsések vagyunk, mert mindketten szertornáztunk, majd artistaképzést is kaptunk, így viszonylag nagy előnnyel indultunk

– vélekedett Fülemen.

Az egyaránt a versenysport világából érkező magyar artisták számára a kezdetekben ugyan éles váltásnak tűnt a cirkusz és az előadások világa, azonban szerintük jóval nehezebb artistaként teljesíteni nap mint nap, mint a versenyeken szertornában. Kapitány Olívia úgy véli, „az nehezebb, hogy a cirkuszban mindennap versenyszinten kell teljesíteni. Egy versenyzőnek viszont csak egy adott hétvégére kell felkészülnie, nekünk viszont van, hogy egy héten egymás után van 5-10 előadás, ahol ugyanolyan szinten kell szerepelni. Ráadásul itt egy koreográfiát is meg kell tanulni. Ha valami nincs begyakorolva vagy elégszer elpróbálva, az meglátszik az előadáson”.

De mi a Cirque du Soleil sikerének kulcsa?

A száz társulati tag 25 különböző országból származik, temérdek különböző nemzetiségű ember van itt. Jelenleg 52 artistaművész van a produkcióban, a mi csoportunkban pedig vannak oroszok, ukránok, van egy brazil lány, vannak portugálok, és van uruguayi is. Elég színes a felhozatal a társulaton belül, ami mindenképpen a produkció hasznára válik

– emelte ki.

Mindenhol jó, de a legjobb otthon

Ahogy a mondás is tartja, mindenhol jó, de a legjobb otthon, amit az artistapáros a saját bőrén is megtapasztalhat, hiszen annak ellenére, hogy a társulattal felléptek már szerte a világon, a februári, budapesti előadásokat várják a legjobban.

„Bennem biztosan lesz egy kis drukk, mivel a családom is eljön megnézni, és ők nagyon régen, 10 évvel ezelőtt láttak utoljára fellépni. Sokkal nagyobb izgalom lesz bennem emiatt, mint szokott. Persze a világ minden táján élvezzük, amit csinálunk. Jelenleg Svájcban vagyunk, ilyen és hasonló havas területen még nem voltam, de nagyon tetszik ez a légkör, ide még biztosan ki fogok egyszer jönni” – mondta Kapitány.

Hozzá hasonlóan férfi artistatársa szívében is különleges helyet foglal el a budapesti helyszín. „Rengeteg helyen jártunk, nemrég bejártuk Kanadát és az Egyesült Államokat. Mindegyiknek megvan a varázsa, de én hazavágyom, így Budapesté a szívem, annak ellenére is, hogy legalább 20 országban és 100 városban megfordultunk már. Ráadásul rengeteg ember segített abban, hogy idáig eljussak, és most otthon nekik is végre bizonyíthatom, hogy nem volt hiába a támogatásuk” – tette hozzá Fülemen.

És hogy miért éppen az Ovo?

A bogárfóbiásokkal ugyan vélhetően ezt a produkciót sem biztos, hogy egyszerű megkedveltetni, a nagy sikerű Ovót már 2009 óta viszi színpadra a társulat, az előadás pedig négy éve egy kisebb ráncfelvarráson is átesett, igazodva az igényekhez.

„A műsor 2020-ban lett megújítva, mivel előtte sátras műsor volt, most pedig már egy arénashow, aminek köszönhetően teljesen új számok kerülhettek a produkcióba. Az előadás ráadásul sokkal családcentrikusabb lett. Kézzel varrott bogárjelmez van mindenkin, mi szkarabeuszok vagyunk, és, mondhatni, egy limonádé sztorit adunk el. Érthető, egyszerű üzenetek vannak megfogalmazva, és mivel nem használunk szöveget vagy bármit, ami fordításra szorulna, így mindenki megérti” – zárta a beszélgetést a női artista.

(Borítókép: A Cirque du Soleil társulat. Fotó: John Phillips / Getty Images)