Szabó Zsófia: A bulvármédia támadásainak vagyok kitéve

Nagy lélegzetvételű interjút adott a Glamour magazinnak Szabó Zsófia. A színésznő számos témát érintett a beszélgetésben, úgy véli, készen áll az előtte álló kihívásokra. Kisfia három hónapos volt, amikor visszatért a képernyőre, „pokolian nehéz” időszaknak élte ezt meg a színésznő. Gyermeke mindössze egyéves volt, amikor műsorvezetőként kezdett el a hajnali, élő adásokban dolgozni a Reggeliben. Akkoriban folyamatosan fáradt volt az állandó ingázásnak hála.

Az, hogy férjével nem maradt együtt, hozzátett ahhoz, hogy ma egésznek érzi magát. A színésznő úgy fogalmaz:

Azt hiszem, ha mi együtt maradtunk volna a volt férjemmel, elsődlegesen az anyaságban való kiteljesedés lett volna a jövőképem, annak ellenére, hogy most érzem teljesen egésznek az életem. Kár lenne azon lamentálni, mi lett volna, ha... Mindig az adott helyzetből kell kihozni a maximumot.

Szabó Zsófia számára az, hogy gyermekének ő a legjobb, minden gondot feledtet. Ettől függetlenül arról mesél, sokszor nagyon nehéz volt számára megtalálni az egyensúlyt életében, amelyen a bulvár média sem segítette sokat.

Húszéves voltam, amikor bekerültem a médiába, ebbe a kívülről csillogónak tűnő világba, aminek azért van egy másik oldala is. Hamar meg kellett tanulnom, hogy bármikor érhet támadás, bántás [...]. Mélységesen elszomorít, hogy közszereplőként egy sokszor hamis pletykára alapozott komment miatt a bulvármédia támadásainak vagyok kitéve. Egyetlen lapkiadó sem engedhetné meg magának, hogy egy komment és a rosszindulat vezérelje a cikkek születését, vagy egy vélemény végül faktum legyen, és ebből címlapok szülessenek

– fogalmaz Szabó Zsófia. Hozzáteszi:

Aki kedvel, nem dől be az alaptalan rágalmazásoknak, téves állításoknak velem kapcsolatban.

Profi munka

A műsorvezető, aki a L'Oréal Professionnel szépségnagykövete, hatalmas megtiszteltetésnek érzi, hogy olyan márkákkal dolgozhat együtt, amikről gyerekkorában csak álmodott. Hűséges típusnak tartja magát, évek óta képviseli ugyanazokat a cégeket. A színésznő nem szeretne olyan influenszer lenni, aki egy márka kedvéért teljesen kiteregeti az életét. Csupán olyan partnerekkel dolgozik együtt, akik ezt elfogadják.

Szerinte sokan nem értik, hogy a profi tartalomgyártási munka mennyi belefektetett időt és energiát igényel. Azon túl, hogy rengeteg előzetes egyeztetést igényel az ügyfelekkel, hatalmas türelem is kell hozzá. Egy-egy apróbb hiba miatt sokszor meg kell ismételni teljes munkafolyamatokat.

A külső benyomás ellenére rengeteg tervezést és precizitást igényel a minőségi kivitelezés.

A színésznő életének a futás és a sport is jelentős részét képzi, ellenben egy sérülés miatt több mint fél éve nem tud teljes erőbedobással élni szenvedélyének. Az interjúban arról is beszélt, hogy hat hónapja gyógytornára jár, és eljutott oda, hogy mostanra jógával és pilátesszel is kiegészítheti a rehabilitációját.

A 2024-es évhez nagy elvárásokat fűz. Szabó Zsófia úgy véli, türelmetlensége sok problémát szült neki eddig, fizikálisan és lelkileg egyaránt, azonban most készen áll az őt váró kihívásokra. Számos terve van az évre, alig várja, hogy ezeket megvalósíthassa.