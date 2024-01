Krúbi reagált az arénás koncertjén történt durva verekedésre

Krúbi közösségi oldalán reagált a sportarénás koncertjén történt incidensre, amelyben a biztonsági őrök erőszakosan viselkedtek a koncert egyik résztvevőjével: először lökdösni kezdték, majd sokkolót is használtak ellene. A biztonságiak végül „fojtó szorító fogásban” tessékelték ki a sportarénából a férfit.

Később kiderült, a koncertszervezők hibája miatt alakult ki feszültség, ugyanis a kiemelt állóhelyes résztvevőket nem tájékoztatták arról, hogy jegyük mellé karszalagot is kellett volna kapniuk, azonban a biztonságiak szalag nélkül senkit sem akartak beengedni az őt pedig megillető részlegre.

Az énekes-rapper egy keddi esti Facebook-posztban a történteket felháborítónak nevezte, és szerinte vérlázító erőszakossággal reagált a helyszín biztonsági személyzet némelyik tagja.

„Sziasztok! Szeretnék pár szót mondani egy incidensről, ami az Arénában történt, és ami titeket és engem is mélységesen felháborított. A koncert után eljutott hozzánk, hogy a helyszínt biztosító személyzet az egyik beengedési ponton néhányatokat nem (vagy késve) engedett be az általatok jegyvásárlásnál választott szektorba. Ezt a mulasztást eleve elfogadhatatlannak tartom, arról nem is beszélve, hogy a jogos felháborodásotokra vérlázító erőszakossággal reagált a helyszín biztonsági személyzetének némelyik tagja” – írta Krúbi, majd hozzátette, hogy

kárpótolni fogják azokat, akiket nem megfelelő bánásmódban részesítettek koncertjén.

„Természetesen megteszünk mindent annak érdekében, hogy kiderítsük, miért nem kaptátok meg a helyszíntől azt a szervezettséget és bánásmódot, ami elvárható lenne, és mellettetek kiállva bevetünk mindent, hogy megfelelő mértékű kárpótlásban részesüljetek. Ezeket a folyamatokat már a hétvégén megkezdtük, és bízunk benne, hogy mihamarabb sikerül eredményeket elérnünk” – tette hozzá az előadó.