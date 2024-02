Nem szeret a borbélynál unatkozni, így a hajfestéknek sincs mindig esélye hatást elérni – ezért tűnhet sokszor leginkább narancssárgának Donald Trump frizurája. A korábbi amerikai elnök a fodrászok igazi rémálma, mivel képtelen harminc percig egy helyben nyugodtan megülni, akárcsak korábbi kollégája, Boris Johnson, az egykori angol miniszterelnök is a hajszobrászok agyára megy. De van tudatosság a megjelenésükben?

Donald Trump feltűnő, sokszor meglehetősen érdekesen álló és különböző színekben pompázó frizurája miatt jó eséllyel az őt támogatók és a politikáját ellenzők körében is beszédtéma volt már. Attól eltekintve, hogy valaki egyáltalán nem foglalkozik azzal, milyen a megjelenése, míg mások egyenesen arra vadásznak, hogy egy-egy közszereplő valami stílusbaki áldozata legyen, Trump érzékelhetően sokat foglalkozik azzal, hogy hogyan néz ki, az viszont már más kérdés, hogy a megjelenése nem mindig nyeri el mások tetszését is.

Korábban, a 2016-os elnökválasztási kampány során több alkalommal is azon csámcsogott a sajtó, hogy a republikánus üzletember arca miért van barnítókrémmel vagy éppen alapozóval narancssárgára mázolva, ahogyan az is visszatérő téma azóta is, hogy festett haja színének miért változik állandóan az árnyalata.

Utóbbira most az újabb kampányának közepén fény is derült, ugyanis a politikus frizurájáért felelős fodrászszalon alkalmazottja a múlt héten rágalmazás miatt bíróság előtt felelő Trump akkori hajszíne kapcsán elárult néhány kulisszatitkot. A Page Six-nek nyilatkozó stylist elmondta, hogy az árnyalat változásának oka nem más, mint a türelmetlenség.

A fodrászok haragudnak rá, de nem merik a tudtára adni. Trump egyszerűen nem bír nyugodtan egy helyben ülni, a hajának befestése pedig legalább 30 percet igényelne. Az árnyalat emiatt változhat a sötétszőkétől a világos narancsig – attól függően, hogy mennyi ideig tudják rávenni, hogy üljön, és hagyja, hogy a festék elvégezze a dolgát

– mesélte az izgága exelnökről a bennfentes.

Az informátor hozzátette, nagyon ritka az, amikor hajlandó a nagy rohanásban 30-45 percet is rászánni a procedúrára, így sokszor előfordul, hogy korántsem lesz olyan színű a hajkoronája, mint azt szeretné. Ugyanis amikor a festék sokkal kevesebb ideig van fent a haján, akkor az hajlamos narancssárgás színt felvenni. „A volt elnök utál festékkel a haján ülni, és mindig siet valahová, így sokszor változik a hajszíne, minden egyes mosás után kopik a festék”.

Emiatt nem is meglepő, hogy az Oscar-díjas Helen Mirren korábban úgy vélekedett, Trump haja az Aperol Spritz színére hasonlít a leginkább.

Úgy tűnt, kibékült az őszüléssel, mégis komoly hangsúlyt fektet a megjelenésére

2020-ban a Vogue megjegyezte, hogy Trump haja egyre többször inkább már ősz, mintsem szőke, a New York Magazine stíluslapja, a The Cut pedig azt állította, hogy Donald Trump abbahagyta a hajfestést. A divatoldal hozzátette, „az ezüstös árnyalat tartósnak tűnik, és nem valószínű, hogy újra festeni kezdi a haját”. Mint az hamar kiderült, a hajszínváltás végül nem történt meg, és az exelnök továbbra is ragaszkodik a hol szőkés, hol inkább narancssárgás frizurájához, stílusa azonban valóban sokat változott az elmúlt időszakban.

Az általa újra népszerűvé vált, személyéhez köthető vörös nyakkendőt például mostanában előszeretettel egy pasztell-kék színűvel helyettesíti, míg korábbi laza öltönyeit karcsúbb szabásúra cserélte – ezzel is kihangsúlyozva testalkatát, mivel az elmúlt hónapokban több kilótól is megszabadult.

A Page Six forrása elmondta, hogy a megújulás mögött, mint az a hasonló esetekben lenni szokott, a feleség, Melania Trump áll, aki a fogyás mellett a megjelenésének átalakításában is segített.

Ez az irányváltás a haját is magában foglalja. „Az átalakítás célja, hogy modernizálja és fiatalosabbá tegye az arculatát, hogy éles kontrasztot mutasson a narratívájuk szerint matuzsálem korú Joe Bidennel szemben, és magához csábítsa a fiatalabb szavazókat. Csapata amiatt is szeretne vizuális változást elérni, hogy megmutassák, ő már nem ugyanaz a Trump, mint aki 2016-ban volt” – magyarázta az informátor.

Nem ő az egyetlen politikus, aki a fodrászok rémálmává vált

A Donald Trumphoz hasonlóan már leköszönő, korábbi angol miniszterelnök Boris Johnson bozontos szőke frizurája is időről időre beszédtémát szolgáltatott hivatali ideje alatt. A politikus ugyanis rendre úgy jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy leginkább úgy tűnt, mintha abban a pillanatban kelt volna ki az ágyból, az éjszaka folyamán pedig jócskán elaludta a haját, nem pedig úgy, mint aki egy sajtónyilvános eseményre készül.

Pedig erről szó sem volt. Johnson ugyanis egyenesen a fodrászok rémálma, mivel hosszas fáradozásaik után egyszerűen szeret beletúrni a hajába, ami azt követően pontosan úgy néz ki, mint ha hozzá sem értek volna.

Már a második pillanatban, ahogy kiszállt a székből, beletúr a hajába, és felborzolja az egészet. Tehát bárhogyan is próbálja a fodrász formálni, úgy fog kinézni, mint egy felmosórongy

– idézi a Politico Johnson egyik ismerősét. A Guardiannek adott 2014-es interjújában minderre maga Johnson is rátett egy lapáttal, aki azt mondta, hogy azt se tudja, milyen sampont használ.

Robert Hallpike angol-kanadai antropológus szerint a különleges megjelenés ugyan segítheti egy politikust abban, hogy elterelje a figyelmet az intézkedéseiről és a valódi problémákról, de a korábbi miniszterelnök és Trump esetében inkább másról lehet szó.

A hosszú vagy kócos haj ugyanis a társadalmi kontroll kerülését szimbolizálhatja, nem véletlen van leborotválva a szerzetesek és a katonák feje, akiknél mindez a merev fegyelem iránti engedelmességről tanúskodik, míg az értelmiségiek és a lázadók hosszabb hajkoronája a spektrum ellenkező végén található. „A hosszú haj ezért gyakran annak a szimbóluma, hogy valamilyen módon kívül vagyunk a társadalmon, hogy kevesebb közünk van hozzá, míg egy politikus esetében jelentheti azt, hogy kevésbé alkalmas a társadalmi kontrollra, mint az átlagpolgár” – vélekedett a szakember.

(Borítókép: Donald Trump a 2018-as CPAC konferencián. Fotó: Bloomberg / Getty Images)