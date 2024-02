Eltűnt a TikTokról egy sor sztárelőadó zenéje

A TikTok olyan sztárok zenéit távolította el a videókból, mint Taylor Swift, The Weeknd vagy Olivia Rodrigo, miután vitába keveredett a lemezkiadójukkal, a Universal Music Grouppal (UMG). A TikTok és a kiadó közötti licencmegállapodás a Universal zenei katalógusának felhasználásáról január 31-én lejárt, és nem sikerült új megállapodást kötni – írta meg a BBC.

Az UMG szerint a TikTok a „töredékét” akarta fizetni annak az árnak, amit más közösségi oldalak fizetnek a dalaikhoz való hozzáférésért. A TikTok viszont azzal vádolta az UMG-t, hogy „hamis narratívát és retorikát” terjesztett.

Minden olyan videót, amelyen a UMG zenéi szerepelnek, elnémítanak, és nem lehet majd új videókat készíteni ezekkel a dalokkal. Néhány előadó, például Ariana Grande és Katy Perry zenéinek nagy része eltűnt a hivatalos oldalukról, kivéve néhány olyan dalt, amelyek más kiadóknál vannak.

Billie Eilish egy dalának kivételével az összes zenéjét levették. A What Was I Made For? című dala szerepelt a Barbie-filmben – amelynek soundtrackjét a Warner Music Group adta ki, akik még tavaly nyáron kötöttek szerződést a TikTokkal –, így az a dal maradhatott.

A számok nem hivatalos, felgyorsított és lelassított változatai egyelőre továbbra is felhasználhatók, csakúgy, mint az élő felvételek.

A zenészek sem boldogok

Cody Fry, a UMG tulajdonában lévő kisebb lemezkiadóhoz szerződött előadó egy TikTok-videóban azt mondta, hogy úgy érzi magát, „mint egy ember, aki két összeütköző bolygó között áll”, miután látta a licencszerződés lejártáról szóló híreket. A 33 éves zenész a BBC-nek elmondta, hogy még nem is volt TikTok-fiókja, amikor I Hear A Symphony című dala 2021-ben, több évvel a megjelenése után vírusként terjedt a platformon.

A TikToknak jobban kellene értékelnie a zenét, mint jelenleg. Bárcsak a két óriáscég megoldotta volna a nézeteltéréseket anélkül, hogy a művészek rovására menne!

– tette hozzá.

„Nem sokat tudok ezeknek a hatalmas vállalati tárgyalásoknak a mechanikájáról – mondta –, de vétek lenne, ha nem fejezném ki a frusztrációmat azzal kapcsolatban, ahogyan ezt kezelték. A magam és szerintem a Universal művészei nevében mondhatom, hogy ilyesmit a hírekből megtudni elég kemény dolog.”

Miről is van szó?

A zenei cégek és a művészek jogdíjkifizetést kapnak, ha dalaikat streaming- és közösségimédia-platformokon játsszák le. A TikTokon a dalokat az oldalra feltöltött videók kísérőzenéjeként használják. De régóta probléma már a kiadóknál, hogy a platformok milyen keveset fizetnek, ami ebben az esetben komoly, nyilvános nézeteltéréssé fajult.

A Universal és a TikTok tárgyalásokat folytatott egy új megállapodásról, de a január 31-i határidő előtt nem tudtak megegyezni.

Egy január 30-án közzétett nyílt levélben a Universal azt állította, hogy „a TikTok végső soron egy zenei alapú üzletet próbál felépíteni, anélkül, hogy tisztességes értéket fizetne a zenéért” – ami, valljuk be, nem túl fair dolognak hangzik.

A Universal azt is elmondta, aggódik amiatt, hogy a művészek tisztességes kártérítést kapjanak az AI (mesterséges intelligencia) által generált dalokért, amelyek valódi művészek hangzását másolják gátlástalanul – mint például a Drake és The Weeknd stílusában megírt dal, amely vírusként terjedt el.

„A tartalomkészítők már most is felhígult vagy nem létező jogdíjalapokkal versenyeznek a közösségimédia-platformokon – mondta Franklin Graves ügyvéd, a UMG jogi fejleményeivel foglalkozó hírlevél szerzője. – Azzal, hogy az AI által generált zenékért további licencdíjat kell fizetni, ez potenciálisan csökkentheti a bevételeket a reklámbevételekből, miután a TikTok részesedése és a jogtulajdonosok kifizetésre kerültek.”

A Universalnak a TikTok tartalomkezelésével is problémái voltak, mondván, hogy az nem moderálta megfelelően „a gyűlöletbeszéd, a kirekesztés és a zaklatás áradatát a platformon”.

A TikTok is reagált

„Szomorú és kiábrándító, hogy a Universal Music Group a saját kapzsiságát a művészeik és dalszerzőik érdekei fölé helyezte” – írták.

A Universal hamis narratívája és retorikája ellenére a tény az, hogy úgy döntöttek, hogy elállnak egy olyan, jóval több mint egymilliárd felhasználóval rendelkező platform erőteljes támogatásától, amely ingyenes promóciót és megjelenési platformot biztosít a tehetségeik számára

– tették hozzá.

Egyelőre itt tartanak a dolgok, de azt meg kell jegyezni, hogy a Universal Music Group a világ legnagyobb zenei kiadója, és messze ők rendelkeznek a legnagyobb zenei katalógussal. Szóval egészen lehetetlennek tűnik, hogy a két óriáscég ne találjon ki valami olyasmi kompromisszumot, amivel ők is, a zenészek is és a felhasználók is jól járnának.