Ahogyan a szemre sokszor mondják, hogy a lélek tükre, úgy azt is gyakran megemlítik, hogy a legtöbbünknek minden rá van írva az arcára, azaz pontosan kifejezi azokat az érzéseket, amelyek éppen bennünk kavarognak. Persze vannak igazi pókerarccal megáldott személyek, akikről a tekintetüket és a grimaszaikat figyelve sem lehet leolvasni semmit, olyasmiről azonban nem igazán hallottunk eddig, hogy valakinek pénzarca vagy pénzes arca lenne.

A Glasgow-i Egyetem múlt héten megjelent tanulmánya arra kereste a választ, hogy a többség szerint milyen a gazdag és milyen a szegény emberek arca, azaz milyen arcvonások kapcsolódnak a magas vagy alacsony társadalmi helyzethez – pusztán az emberek véleménye, és tapasztalatai alapján. Az APA Journal of Experimental Psychology című folyóiratban közzétett eredmények azt mutatták, hogy

Az emberek ezeket az arcvonásokat a megbízhatósággal, hozzáértéssel és jószívűséggel is összekapcsolták.

Magára ismert a fentiekből, mégsem állnak toronyban a pénzkötegek a széfben? Természetesen biztosan akadnak bőven kivételek is, azonban a szerényebb anyagi helyzethez a legtöbben elsőre meglehetősen más arcvonásokat társítanak. A válaszadók

Bár a tanulmány külön nem tér ki adott személyekre, a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg és az Amazon első számú embere, Jess Bezos egyaránt jó pár gazdagokra jellemző arcvonással rendelkezik. A vagyonosok toplistáján ebből a szempontból azonban jócskán kitűnik a szélesebb arcú, rövid állú Tesla-vezér, Elon Musk – aki ezúttal azt bizonyítja, hogy a kutatás eredményei ellenére sem lehet általánosítani és valakit kizárólag a külseje alapján megítélni.

A kutatás eredményei ugyan első hallásra inkább érdekesnek, mintsem problémásnak tűnhetnek, az ezzel kapcsolatos előítéletek káros hatásaira a tanulmány szerzői is felhívják a figyelmet. Azokat az embereket ugyanis, akiket magas vagy alacsony társadalmi osztályúnak tartanak, gyakran az alapján is ítélnek meg, hogy éppen a fent említett előnyös, vagy éppen hátrányos tulajdonságokkal rendelkeznek. Az ilyen ítéletek, mivel csak az arc megjelenése alapján alakulnak ki, jelentős következményekkel járhatnak.

– idézi a tanulmány szerzőjét, Dr. R. Thora Bjornsdottirt a New York Post.

A tanulmány készítői remélik, hogy munkájukkal sikerült rámutatniuk az emberek elfogultságára, és ez megakadályozhatja a negatív előítéletek előfordulását a jövőben. Kiemelték, hogy ez különösen amiatt fontos, mert „a kutatás azt bizonyítja, hogy az arc adott tulajdonságai milyen kulcsfontosságú szerepet játszanak a társadalmi osztályok felfogásának és a kapcsolódó sztereotípiáknak az összekapcsolásában. Ezek az eredmények nemcsak a központi társadalmi észlelési elméletek megértésének elősegítése szempontjából értékesek, hanem segíthetnek az elfogult észlelések megszakítására irányuló jövőbeni beavatkozásokban is”.

Nem ez az egyetlen tanulmány azonban, amely az arcok és a vagyoni helyzet összefüggéseit vizsgálja. A Torontói Egyetem 2017-es kutatása, amely a Journal of Personality and Social Psychology folyóiratban jelent meg, megállapította, hogy az emberek arca elárulhatja, hogy gazdagok vagy szegények. Abban a vizsgálatban a résztvevőknek valós emberek gazdagságát kellett megtippelni a fényképeik alapján, a résztvevők 53 százalékos pontossággal tippeltek.

Idővel az arcunk akaratlanul is tükrözi az érzéseinket és felfedi tapasztalataink. Még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy valamit nem mutatunk ki, hiszen ezeknek az érzelmeknek az emlékei továbbra is ott vannak bennünk