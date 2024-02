Volt felesége nyilatkozott Bruce Willis állapotáról

Ahogy arról az Index is beszámolt, Bruce Willis még 2022 márciusában tudatta a világgal, hogy afáziában szenved, amely miatt kognitív készségei rohamosan romlani kezdtek.

A betegség következményei tavaly már hónapról hónapra észlelhetők voltak, Demi Moore például úgy nyilatkozott, hogy a színész már fel sem ismeri őt, Glenn Gordon Caron pedig korábban arról beszélt, hogy Bruce Willis már teljesen elveszítette az életkedvét, és alig beszél.

Demi Moore ezúttal a Good Morning America vendége volt, ahová készülő műsora, a Feud: Capote vs. The Swans miatt hívták meg, a beszélgetéskor azonban kitértek egykori férje, Bruce Willis állapotára is. A páros több mint húsz évvel ezelőtt bontotta fel házasságát, ennek ellenére azonban kapcsolatuk jó maradt.

Azt hiszem, az adott körülményekhez képest nagyon jól van

– kezdte Moore.

Azt tudom mondani, amit a gyerekeimnek is szoktam. A legfontosabb, hogy elfogadjuk azt, ami jelenleg van, és ne ragaszkodjunk olyan dolgokhoz, amik már nincsenek. Ha így tekintünk a helyzetre, abból még sok szépség, kedvesség, szeretet és öröm fakadhat

– idézte az amerikai színésznő szavait a CNN.