Jonathan Majors színészt két újabb nő vádolta meg fizikai és érzelmi bántalmazással. A Creed III és a Hangya harmadik részének színésze jelenleg is ítélethirdetésre vár bántalmazás és zaklatás miatt.

Mint arról korábban beszámoltunk, megszüntette együttműködését Jonathan Majorsszel a 360 Entartainment tehetséggondozó ügynökség, illetve a Lede Company néven futó PR-ügynökség is, ugyanis a színészt 2023 márciusában letartóztatták, amiért fojtogatta, bántalmazta és zaklatta akkori barátnőjét.

A Marvel egy ideig kivárt, de december 18-án a manhattani esküdtszék bűnösnek találta Majorst, így elbukta a legnagyobb szerepét is, hiszen ő volt a Marvel-moziverzum aktuális főgonosza, Kang. Most a színészt további két volt barátnője vádolta meg fizikai és érzelmi bántalmazással – írja a The Guardian.

Emma Duncan 2015 és 2019 között jegyben járt Majorsszal. Elmondása szerint egyszer üzeneteket talált a férfi és egy másik nő között, és miután elkezdte összepakolni a holmiját, a férfi egy kanapéra lökte, és fojtogatta. Majors ezután azt mondta neki: „Meg foglak ölni”, majd átdobta a szobán a nőt, és hozzátette: „elintézem, hogy ne lehessenek gyerekeid”.

Duncan azt állítja, hogy egy másik alkalommal Majors egy vitát követően a postaládához csapta őt, egy évvel később pedig felkapta, és a földhöz vágta. Azt mondta, hogy mindezek az esetek „jól dokumentáltak”.

Mérgező kapcsolatok

Mielőtt együtt voltak, Majors Maura Hooperrel járt, aki szintén megosztotta vallomását a férfi bántalmazásáról. Elmondása szerint

a férfi nem engedte, hogy bárkivel is beszéljen a kapcsolatukról, elszigetelte őt, valamint abortuszra is kényszerítette, mikor egyszer teherbe esett.

Egy vita alkalmával, amikor szembesítette a férfit az állítólagos hűtlenséggel, a férfi azzal fenyegetőzött, hogy megöli magát (Duncan is tanúsítja, hogy gyakran fenyegetőzött öngyilkossággal). Egy évvel azután, hogy szakítottak, és Majors rájött, hogy a nő egy ismerősével randizik, a férfi azt mondta: „Remélem, meghalsz, öld meg magad”.

A színész ügyvédje, Priya Chaudhry tagadta a fizikai bántalmazás minden vádját, de mindkét kapcsolatot mérgezőnek nevezte, és azt mondta, hogy ügyfele felelősséget vállalt az abban játszott szerepéért. Hozzátette, ügyfele sajnálja, hogy bántó dolgokat mondott.

Majorst azzal is megvádolták, hogy helytelenül viselkedett az HBO Lovecraft Country című drámájának forgatásán. Fenyegető viselkedéssel és becsmérlő faji megjegyzésekkel vádolták, és miután három nő panaszt tett az HBO-nál, kénytelen volt bocsánatot kérni, és félreértésnek nevezve az egészet.

Egy januári televíziós interjúban Majors tagadta, hogy valaha is megütött volna egy nőt, és azt mondta, hogy fellebbezni fog. Ezen a héten elhalasztották az ítélethirdetést, miután ügyvédje halasztási kérelmet nyújtott be.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.