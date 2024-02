A baltás gyilkosnál is rosszabb várhat ránk az online ismerkedésnél

Szétesett a családja, és ő nem akart mást, csak egy könnyed kalandot. Igazi horrortörténet lett a vége egy online társkeresésnek, amikor egy nőből először szerető, majd zaklató és végül gyilkos lett. Másfél órás dokumentumfilmben mutatja be Liz Golyar történetét a Netflix.

Nem egyszerű dolog, ha valaki az interneten próbál ismerkedni. Retteghetünk attól, hogy valaki átver minket, vagy esetleg egy eddig nem ismert baltás gyilkossal van dolgunk. Valószínűleg átfutottak ezek a félelmek az amerikai Dave Kroupa gondolatai között is, amikor két nőt is randira hívott egy társkereső oldalról. Nem tudhatta, hogy egyikük végül a másik nő halálát fogja okozni, miközben éveken át terrorban tartja Kroupát és családját.

Hátborzongató történettel mutatja be a Netflix Szerető, zaklató, gyilkos című dokumentumfilmje, hogy milyen is az, amikor a féltékenység miatt előjön az ember legsötétebb oldala.

Válás után szeretők

A történet 2012-ben kezdődik, a film főszereplője Dave Kroupa, aki tündéri gyerekeivel és szerető párjával, Amy Florával alkotott egy családot. Flora azonban egy napon úgy dönt, hogy elhagyja a férfit, miután elhidegültek egymástól, és az autószerelőként dolgozó Dave a nebraskai Omahába indul szerencsét próbálni.

Gyorsan talál magának munkát, bérel egy szép lakást, már csak egy nő kellene neki az idilli élethez. Pár nappal később egy társkereső oldalon találkozik Liz Golyar profiljával, és hamar le is üt vele egy randevút. Golyar egyedülálló anyuka, akinek a takarítással foglalkozó cége mellett szenvedélye az állattartás.

Golyar és Kroupa hamar összemelegedik a randin, majd az est végére a férfi lakásán kötnek ki. A nő beleegyezik abba, hogy ne kezeljék a köztük lévő dolgot párkapcsolatként, és az együtt töltött éjszaka után továbbra is beszélgetnek. Kroupa viszont belefut egy nőbe a munkahelyén, amikor Cari Farver megkéri, hogy nézze át az autóját. Akkor még nem meri elhívni randira, de később már az online térben bátrabb lesz.

Farverrel is hamar eljutnak a randitól az első közös éjszakáig, ám még mielőtt bármi történhetne, Golyar megjelenik a lakás kapujában. Kéri a férfit, hogy felmehessen a holmijáért, és Kroupa hazaküldi a másik nőt. A bejáratnál ekkor pár másodpercre összefut a két szerető. Később Kroupa utána megy új választottjának, majd két héten át folyamatosan minden időt együtt töltenek.

Kroupa elmondása szerint második szeretőjének sem volt probléma, hogy nem szeretne komoly kapcsolatot. A szintén egyedülálló, harmincas éveiben járó édesanya boldogan egyezett bele az alkalmi viszonyba.

Szeretőből zaklató

Kroupa éppen dolgozik, amikor üzenetet kap Cari Farvertől. Mit szólnál, ha összeköltöznénk? – szól a rövid szöveg, mire a férfi ismét közli vele, hogy nem vágyik semmilyen komoly dologra. A nő ezt viszont már nem fogadja el, és trágár SMS-sekkel küldi el melegebb éghajlatra a szerelőt. Egy idő után azonban nem csak mocskos szöveg érkezik Farvertől, hanem komoly fenyegetések is.

A filmben elhangzik, hogy napjában 125 üzenetet kapott Kroupa a nőtől, amelyekben vagy a férfit fenyegette meg, vagy a riválisnak számító Liz Golyar megölésével példálózott. Az üzenetek szerint ugyanis a nő miatt nem lehetett együtt Dave Kroupa és Cari Farver. A helyzet később sem javult, és a rendőrség nem tudta felkutatni a zaklató nőt. Golyarnak először csak a kocsiját húzta meg Farver, majd a házába is betört, végül felgyújtotta Golyar és gyermekei otthonát. A tűzben a nő és a gyerekei nem sérültek meg, de az összes állat elpusztult.

Ez már túl soknak bizonyult Golyarnak, úgy döntött, hogy elköltözik a városból, és megszakítja Dave-vel is a kapcsolatot. A férfi is így döntött, ő is elhagyta a várost, ahol az ámokfutás kezdetét vette.

Kroupa még mindig magányos volt, ezért újból a netes ismerkedés felé fordult. Rátalált egy gyönyörű nőre, akivel meg is beszéltek egy találkozót, ám a partnere felültette. Az étteremben hosszú órákat várva kiderült, hogy e mögött a profil mögött is Cari volt.

Cari Farver a két éven át tartó zaklatásokat végig úgy csinálta, hogy senki sem látta vagy tudott a hollétéről. Időközben szeretett édesapja meghalt, a fiát magára hagyta az anyjánál, akinek azt mondta, hogy máshol próbál szerencsét. Farver édesanyjának ez hihetetlennek tűnt, mert ez a viselkedés nem vallott a lányára, és kételyét osztotta a rendőrség is. A hatóságoknak ugyanis feltűnt, hogy a költözés ellenére a nő minden holmiját otthon hagyta, és a bankkártyáihoz sem nyúlt.

Az illetékes seriff és munkatársai úgy vélték, hogy Farvert valaki megölhette, így az e-mailek forrását próbálták minél hamarabb kideríteni. Őket is meglepte, amikor a nyomok az egyik kollégájukhoz vezették őket. A férfi ekkor beismerte, hogy egy ideje viszonya van egy nővel,

akit Liz Golyarnak hívnak.

A gyilkosság és a zaklatás gyanúja hamar ráterelődött Kroupa első szeretőjére, ám a bizonyítékok ekkor még hiányoztak, eközben viszont már Amy Florát is zaklatta Golyar.

Zaklatóból gyilkos

Kroupa volt feleségének és gyerekeinek a megölésével fenyegetőzött Golyar, és mint kiderült, be is váltotta volna azokat. Napjában többször is körözött Flora háza körül, és követte az onnan távozó családtagokat. Egy nap segélyhívás érkezett a rendőrségre, miszerint egy nő meglőtt egy másik nőt a város határában. Liz Golyart lábon találta egy lövedék, és állította, hogy Amy Flora zaklatja őt.

Több sem kellett a rendőrségnek, akiknek tagjai a dokumentumfilmben mesélik el, hogy az ügy az életüket is majdnem tönkretette, és csapdát állítottak Golyarnak. A nővel elhitették, hogy elfogadják a történetét, majd írásos bizonyítékot kértek tőle, hogy legyen mivel vádat emelniük ellene. Golyar tucatszám elkezdte gyártani az e-maileket, mintha azokat Amy küldte volna neki. Ezekben részletesen leírta, hogy ölte meg Cari Farvert, majd egy raktárból előkerült Golyar tabletje. A nő gépén több tízezer kép volt, köztük Farver kocsijának rendszámával, és az eltűnt nő holttestéről készült felvétellel. Golyart azonnal őrizetbe vették, és kiderült, hogy saját magát lőtte lábon.

Liz Golyart a tettéért életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték 2017-ben, ahonnan még feltételesen sem szabadulhat. Cari Farver holttestét a mai napig nem találták meg.