Nem csak a fehérgalléros bűnözők, a maffiózók feleségei is diktálják a divatot

A maffia ténykedéseit feldolgozó alkotások népszerűsége továbbra sem csökken, ahogyan a nagy sikerű klasszikusok, mint A Keresztapa, vagy éppen A sebhelyesarcú is nagy kedvenc még napjainkban is – így az sem különösebben meglepő, hogy a kultúra a divattrendekre is hatást gyakorolt. De mit takar a maffiózófeleség-divatőrület?

Akik nem mozognak otthonosan a divat világában, azok is tudják, hogy a különböző trendek és hóbortok rendkívül gyorsan változnak, így minden évnek, sőt évszaknak megvan a maga divatja. A tavalyi évben főként a visszafogottabb, letisztult, ám mégis elegáns és előkelő stílus hódított a maga egyszerűségével, 2024 elejére ez a visszafogottság azonban újra eltűnni látszik.

Az év első hónapjainak díjátadóin és a közösségi felületeken rohamos gyorsasággal terjedő trendek miatt jó eséllyel már többen is kiszúrhatták, hogy jelenleg a divat egy sokkal hivalkodóbb hangulatot közvetít.

Gondoljunk csak a hatalmas műszőrmékre, kalapokra vagy kabátokra, amelyeket a hírességek az elmúlt hónapokban újra előszeretettel kezdtek viselni a kamerák kereszttüzében (Jennifer Lopez például egy hét leforgása alatt két különböző fehér változatot is hordott). A meglehetősen hivalkodó öltözékek mellett a megjelenés fontos része a frizura is, amelyben nemrég Miley Cyrus kezdte diktálni a trendet. Az egyébként hétről hétre változó frizurája a Grammyn leginkább az 1900-as évek második felének hangulatát hozta vissza. Nem beszélve a párducmintás ruhákról, amelyek ugyan továbbra is meglehetősen kétes megítélésű darabok, napjainkban viszont újra hódító útjukra indulhatnak – írja a BBC.

Mindez persze nem véletlen, ugyanis a közösségi médiában is elkezdett terjedni a „mob wife” azaz maffiózófeleség névre keresztelt divatőrület, amelyet a fent említett bundák és állatmintás dresszek jellemeznek, és amelyeket hivalkodó arany ékszerekkel dobnak fel – és gyakran A Keresztapa-filmekben látható frizurákkal párosul. De minek köszönhetően terjed ilyen gyorsan a trend, és hogyan hat ez a kultúra a fiatalokra?

Tudatosan tervezett kampány?

A trend már az év elején, januárban feltűnt, amikor is olyan ikonikus maffiafilmek és tévésorozatok szereplőiről készült képek árasztották el a közösségi média oldalait, mint a Nagymenők, A Keresztapa vagy éppen a Maffiózók, felélesztve az ezzel járó divatirányzatot is. A divat újjáéledésében nagy szerepet játszhatott, hogy januárban ünnepelték a Maffiózók bemutatásának 25. évfordulóját, ami miatt hamar olyan elméletek láttak napvilágot, amelyek szerint

a trendet tudatosan az HBO marketingcsapata dobta be újra a köztudatba.

Tervezett vagy sem, a stílus iránti érdeklődés hamar megnőtt. De mégis miért válhatott vírusos jelenséggé? Végtére is ez is csak „olyan trendek eltúlzott változatát öleli fel, amelyeket nemcsak a mainstream, hanem bizonyos esetekben a divat csúcsaként is emlegetnek. A délolasz esztétikában gyökerező divatházak, mint például a Versace és a Dolce & Gabbana, valamint ezek anyagai és mintái megegyeznek a maffiafeleségekével” – magyarázta Rebecca Bauman, a Fashion Institute of Technology professzora.

A szakember szerint a különböző banda- és családtagok életmódja és öltözködési módja mindig a hatalmom tükrözésére irányult. A különböző stílusirányzatok ezek mutatós, merész ölelését testesítik meg, amely ellentétben áll a hagyományosan visszafogottabb öltözködési formákkal, amelyeket a hétköznapokban megszokhattunk.

Olyan korért rajonganak, amelyben tárgyiasították a nőket

A stílus iránti rajongás azonban meglehetősen visszás. Az irányzat ellenzői és kritikusai legalábbis azt hangsúlyozzák, hogy

a valódi és kitalált maffiafeleségeket általában a patriarchális maffiastruktúrákban tárgyiasították, illetve árusították, és teszik ezt a mai napig is.

Ennek fényében furcsa a most terjedő trend népszerűsége, hiszen nem sok elegancia és vonzerő van abban, ha valaki egy bántalmazó áldozataként kénytelen élni… Az olyan filmekben és televíziós sorozatokban, mint a Nagymenők, a Casino, vagy a Maffiózók és A sebhelyesarcú olyan valós erőszakot másolnak le a rendezők, amelyekben semmi követnivaló vagy istenítendő nincsen.

Márpedig sokan tudomást sem akarnak venni ezekről a tényekről, a tiktokerek és az emberek könnyedén felülnek az ilyen trendekre, és szándékosan vagy tudatosan örökítenek meg olyan káros sztereotípiákat, és dicsőítenek olyan erőszakos életmódot, amilyeneken a való életben maguk is felháborodnának, vagy éppen rettegnének tőle.

Nem hiszem, hogy az emberek hajlandók elfogadni ezeket, vagyis senki sem akar valóban a maffia közelében lenni. Ez a fajta fikció azonban ott van a fantáziáinkban és a vágyainkban, arra azonban senki sem vágyik, hogy mindezek valósággá is váljanak

– mondta Ariadna Fernández-Planells közösségimédia-szekértő a Teen Vogue-nak.

Médiaikonná váltak a maffiózók

Figyelembe véve, hogy a média gyakran hozzájárul a mítoszok, a sztereotípiák és a bandákról alkotott konvenciók formálásához világszerte,

nem csoda, hogy bizonyos esetekben a maffiatagok médiaikonokká válnak.

Ha konkrétan az olasz maffiáról beszélünk, vannak bizonyos tulajdonságok, amelyek érthető módon vonzóvá teszik a közönség számára a popkultúrában való ábrázolásukat. A maffiát gyakran az amerikai álomban rejlő törekvések kifejezésének tekintették, különösen az individualizmus és az anyagi gazdagság felhalmozása tekintetében. Mindez azért lehet, mert a maffiózó általában hátrányos helyzetű vagy bevándorló, de eltökéltsége, ellenségei okos kicselezése, és puszta bravúrjai révén sikerül hatalmat és kapitalista sikert elérnie. Ez lehet az egyik oka annak, hogy más kisebbségi csoportok gyakran magukévá tették a maffianarratívákat, mint egyfajta sablont a siker eléréséhez egy olyan országban, amely ellenségesen viselkedett velük. A maffia főként A Keresztapa-filmeknek köszönhetően úgy él a köztudatban, hogy pont ez a csoport az, ami megoldja a hovatartozás hiányát, és családi köteléket kínál, így sokan látnak ebben lehetőséget és egyfajta romantikát.

Ez a fajta rajongás azonban a legkevésbé sem terjed ki a maffiózók feleségeire. Ezeket a nőket ugyanis gyakran sokkal inkább lenézték és csúfolták, hiszen annak ellenére, hogy a férjük miatt elképszető vagyonnal rendelkeztek, öltözetüket mégis kirívónak és olcsónak tartotta a társadalom. Ennek okai főként a feltűnő, élénk színek és minták, illetve a jellegzetes frizura lehettek.

Míg a maffiózókat a legtöbb filmben tekintélyt sugárzónak ábrázolják, addig az eleganciájukkal szemben a maffiafeleségeket a ruházatuk megválasztása miatt sokkal inkább szánalmasnak mutatják be. Nem rendelkeznek azzal a tőkével, amivel a férjük, hanem csupán kitartják őket, emiatt pedig ízlésük sincsen. A maffiafeleségek becsmérlése sokat elmond a nemekkel és a nők társadalmi helyzetével kapcsolatos elképzelésekről

– tette hozzá Rebeca Bauman.

(Borítókép: Talia Shire A Keresztapa II-ben, 1974-ben. Fotó: CBS Photo Archive / Getty Images)