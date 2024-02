Először szólalt meg Harry herceg a III. Károlynál tett látogatásáról

„Amikor elmondták a diagnózist, szinte azonnal repülőre ültem, hogy láthassam őt” − fogalmazott interjújában Harry herceg, ami leginkább londoni látogatásáról szólt. Édesapja állapotáról nem volt hajlandó beszélni, úgy fogalmazott:

Ez kettőnk között marad

− írja a People.

Kiemelte, szerinte III. Károly király betegségének összehozó ereje van. Azt mondta, saját magán érzi leginkább ezt a hatást, hiszen eddig kifejezetten távolságtartó magatartást tanúsított saját családja felé, most viszont az első adandó pillanatban repülőre ült, hogy minél hamarabb édesapjával lehessen.

Nézze, én nagyon szeretem a családomat. Hálás vagyok, hogy ilyen helyzetben azonnal repülőre ülhetek, és szinte azonnal vele lehetek

− fogalmazott péntek délelőtti interjújában. Hozzátette, véleménye szerint minden család így reagál, bármilyen betegség is üti fel a fejét az életükben.

Annak ellenére tehát, hogy a herceg mindössze alig egy napot töltött III. Károly királlyal, a találkozó jó hatással volt mindkettőjükre.

A király nem viselte jól az elvonulást

III. Károly a Sandringham-házban való tartózkodása során sem feledkezett meg a munkáról. Bennfentesek arról számoltak be, hogy gyakran viccelődnek azon, a király hamarabb futja át a fontos dokumentumokat tartalmazó piros dobozát, mint hogy elfogyassza a reggeli főtt tojását.

Az unalom az egyik legnehezebb dolog a számára

– mondta az uralkodó egyik ismerőse.

III. Károly norfolki ottléte alatt megfordult a Szent Mária Magdolna-templomban, ahol istentiszteleten vett részt az elmúlt két hétvégén. Ahogy az informátorok kifejtették, a király vélhetően sétálással és festéssel ütötte el az idejét a Sandringham-házban, azonban nehezére esik lazítani. Úgy tudni, az uralkodó nagy kedvence a néhai kanadai énekes, Leonard Cohen, akinek szereti hallgatni a lemezeit – különösen a Take This Waltz című dalt, amit nagyon megindítónak tart –, így temérdek szabadidejében hódolhatott ennek a szenvedélyének is.