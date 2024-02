Vasárnap késő délután lép pályára az Újpest ellen a Ferencváros, Széki Attila, művésznevén Curtis, már a délelőtti órákban az Instagramon melegített. A rapper egy Ferencvárost gyalázó felirattal ellátott képet tett közzé, ám a kommentelők között volt, aki inkább őt kezdte el szidni.

A zenészről régóta az Újpesti lelkes szurkolója – ráadásul korábban ő is ját szott a lila-fehéreknél –, ezért is sérelmezte egy követője, hogy mégis a Ferencvárosi Torna Club elnökével, Kubatov Gáborral fotózkodott .

Curtis erre úgy reagált, hogy az ismerősei között is sok fradista van, így nem látja az összefüggést. Majd egy másik követő felhozta a néhány hónappal ezelőtt történteket, amikor is Gáspár Győzőnek ment neki a rapper. Erre már hosszabban reagált Curtis:

Győzikébe azért álltam bele, mert soha életében nem volt fradista, de most úgy viselkedik, mintha világ életében oda járt volna. És ezt csak is azért teszi, mert divat. Plusz nyilván előnyöket szeretne szerezni ezzel is. Vele ellentétben én nem parádézom a politikai hovatartozásommal sem. Ti kaptátok fel ezt is! Nem terveztem díszfideszesnek lenni, mint sok más ismert ember. Nekem van elég slágerem és elég felkérésem is