Ryan Gosling dalra fakad az Oscar-gálán

A magyar idő szerint március 11-én hajnalban esedékes Oscar-gálán adja majd elő az I'm Just Ken című dalt Ryan Gosling, amelyet a Greta Gerwig által rendezett Barbie című filmben is ő énekelt – írja a Daily Mail.

Az élő előadás ötlete azóta volt találgatások tárgya, hogy a Ryan Gosling által előadott szerzemény is helyet kapott az idei Oscar-jelöltek között, a legjobb eredeti dal kategóriájában.

Ugyan korábban is előfordult, hogy a legjobb eredeti dalra jelölt szerzeményt a díjátadó alkalmával előadják, Ryan Gosling különleges performance-ának kilátásait beárnyékolta egy – a színészek és a rajongók körében egyaránt kirobbanó – vita az iparágban tapasztalható szexizmusról, majd Ryan Gosling egy nyilatkozatot is kiadott női kollégái támogatására.

Ryan Gosling januárban is megszólalt a Barbie-val kapcsolatos Oscar-jelölésekről, amiért női kollégáit (a címszereplő Margot Robbie-t, és a rendezőt, Greta Gerwiget) kihagyták a jelöltek közül. Saját Oscar-jelöléséről viszont nem mondott le.

Nincs Ken Barbie nélkül, és nincs Barbie-film Greta Gerwig és Margot Robbie nélkül, akik a két fő felelősei ennek a történelmet író, világszerte ünnepelt filmnek. Senki számára nem lenne elismerés a filmben az ő tehetségük, szívósságuk és zsenialitásuk nélkül. Ha azt mondanám, hogy csalódott vagyok, amiért nem jelölték őket a saját kategóriájukban, az még enyhe kifejezés lenne

– írta.

Ryan Gosling az eddigi legnagyobb kihívást jelentő szerepének nevezte Ken karakterét, amit a 2010-es Blue Valentine című drámában játszott szerepéhez hasonlított.

A Barbie összesen nyolc Oscar-jelölést kapott a 2024-es Oscar-gálán, a legjobb eredeti dal kategóriájában egy másik jelölést is begyűjtött a film: Billie Eilish What Was I Made For? című dala ugyanis szintén bekerült a végleges jelöltek közé.