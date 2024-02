Sebestyén Balázs a reggeli rádióműsorában szólt be a nógrádiaknak, akikről a megjegyzése alapján azt gondolja, nem biztos, hogy értik a humort. A helyiek felháborodtak, egy balassagyarmati újságíró szellemi párbajra hívta a műsorvezetőt.

„Oda fél gőz is elég, úgysem értik, nem?” – így reagált Sebestyén Balázs a Rádió1 reggeli hétfői műsorában utalva az újdonsült műsorvezető, Ráskó Eszter balassagyarmati fellépésére.

Ráskó Eszter, aki a közelmúltban lépett Vadon Jani helyébe a műsorban, amellett, hogy a reggeli műsort vezeti, stand up fellépéseket is vállal, szerda este Nógrádban lép fel önálló estjével. Erre reagálva tett megjegyzéseket Sebestyén Balázs a régióra, mondván, Ráskó Eszter akár másnaposan is színpadra állhat, mert a balassagyarmatiak úgysem értik meg.

Az az a része az országnak, ahol egy kicsit nehezebben… Hol is van ez a Balassagyarmat? Lehozod hetven százalékkal

– mondta Sebestyén Balázs, hozzátéve, hogy csak viccelődik.

A balassagyarmatiaknak persze nem tetszett a beszólás, az egyik helyi újságíró szellemi párbajra hívta a műsorvezetőt – írja a acnews.

Miután egy sokadrangú rádiós műsorvezető balassagyarmati mivoltomban megsértett, ezennel kihívom egy nyílt IQ-párbajra, Balassagyarmaton! Szeretettel várlak, Balázs!

– üzente a rádiósnak.