Mintegy 34 000 hamburget fogyasztott el a világrekorder, és még mindig nem unja

A 70 éves Don Gorske napi két McDonald's hamburger elfogyasztásával a Guinness–rekordok egyik legrégebb óta fennálló tulajdonosa lett – írja a The Guardian.

Pedig nem sokan gondolták, hogy megéri a 70. születésnapját, hiszen addig naponta több (akár 9) Big Macet is elfogyasztott. De Gorske, hogy továbbra is (szenvedélyének) élhessen, az adagot napi kettőre csökkentette, elhagyta a reggelit, elkezdett mozogni, lemondott a sült krumpliról.

Ő lett az egyik legrégebb óta Guiness-rekorddal büszkélkedő ember.

Az egykori börtönőr elmesélte, hogyan kezdődött szenvedélyes kapcsolata az emeletes hamburgerrel: 1972. május 17–én ette az elsőt és annyira ízlett neki, hogy már akkor kijelentette, valószínűleg élete hátralévő részében ezen fog élni.

Mivel minden egyes papírdobozt elrakott, könnyű volt hencegni az egyre gyarapodó számmal. Édesanyja azonban aggódott egészségtelen függősége miatt és megígértette vele, hogy minden nap eszik egy nem gyorséttermi ételt is, de Gorske 1981-ben felhagyott ezzel a kísérlettel.

Minden nap elment a McDonald's–be, és akár kilenc Big Macet is bekebelezett. Hűségét és rajongását díjazandó a házához legközelebb álló gyorsétterem az egyik falára kitette a férfi portréját. Most, ahogy idősödik, kicsit visszavesz a tempóból, ma már csak hetente kétszer megy Big Macért, ha máshoz is kedve van, az sem karalábé lesz vagy cékla, inkább fagyi vagy chips, esetleg egy kis gyümölcs.

És hogy viszonyul furcsa szokásához a környezete? Aktív éveiben a rabok sokszor ugratták vele, kollégái viszont kisegítették, ha két műszakban dolgozott és nem tudott gondoskodni az ellátásáról: becsempészték neki az üzemanyagot. Felesége, Mary is támogatta, nem akarta megváltoztatni.

Arra a kérdésre, nem undorodik–e, vagy nem unta–e meg a szendvicset, azt feleli, nem, bőven tud belőle enni. Sokan azt mondják, úgy eszi a Big Macet, mintha még mindig az első lenne neki. Ez az igazi szenvedély!