A legtöbb művész esetében ugyan megkérdőjelezhetetlen a felmenőire való tekintettel, hogy honnan örökölte a tehetségét, egyeseknél azonban semmilyen rokoni szál nem utalt arra, hogy ilyen sikereket fog elérni a saját területén – írja a CNN.

Utóbbiak közé tartozik napjaink talán legfelkapottabb előadója, az amerikai Taylor Swift is, akinek szülei foglalkozását tekintve korántsem volt annyira értelemszerű, hogy a színpadon találja meg a hivatását, és tesz szert világhírnévre.

Egy eddig nem ismert családi titok azonban most mindenre magyarázatot adhat, ugyanis az Ancestry vállalat, amely segít az embereknek felkutatni családfájukat és származásukat, bizonyítékokat talált arra, hogy

taylor SWIFT TÁVOLI ROKONSÁGBAN ÁLL A HÍRES KÖLTŐVEL, EMILY DICKINSONNAL.

Az 1830-ban született költő magába fordulva és a környezetétől elzárkózottan élt. Emily Elizabeth Dickinson néven született Amherst városában, ahol életének nagy részét töltötte.

A legújabb adatok szerint 1886-ban bekövetkezett haláláig összesen 1789 verset írt, ezek közül azonban csak néhány (nagyjából 7-10) jelent meg életében, azok is névtelenül vagy a tudta nélkül – így Taylor Swift, mondhatni, helyette is bezsebelte a megérdemelt figyelmet.

Mint az a most nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderült,

Swift és Dickinson egyaránt egy 17. századi angol bevándorló leszármazottja, Swift 9. dédnagyapja és Dickinson 6. dédapja egy korai telepes volt Windsorban, Connecticutban.

A bizonyítékok ugyan csak most láttak napvilágot, Swift rajongói már korábban is összefüggést véltek felfedezni az előadó és a költő között. Taylor Swift Evermore című albumát ugyanis 2020-ban december 10-én jelentették be, ami történetesen Dickinson születésnapja.

A címet egyesek szerint Dickinson One Sister Have I in Our House című költeménye ihlette, amely tartalmazza a sokszor Swifthez párosított „forevermore” szót is, ami gyakori eleme a számainak.

