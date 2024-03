Beették magukat a fejünkbe az ősmémek

Magyarországon eddig ismeretlen tévés formátummal nyitja a tavaszi szezont a VIASAT3. A csatornán március 8-tól hat héten át kerül képernyőre a Mém over, ami mémek által kíván vidám pillanatokat szerezni a tévénézőknek.

A talkshow-k, vetélkedő műsorok több mint húsz évvel ezelőtt jelentek meg először hazánkban, és többnyire egy-egy sikeres amerikai formátum alapján készültek. Az utóbbi évtizedek során a vetélkedőket tekintve a Legyen Ön is milliomos!-tól kezdve az Áll az alkun át az Activityig, a talkshow-kat illetően pedig a Jakupcsek Show-n keresztül a Esti Showder Fábry Sándorral című produkciókig sok máig emlékezetes műsor szárnyalásának lehettünk szemtanúi, így mára viszonylag nehéz újat alkotni ezen a színes palettán.

Utóbbiak kapcsán egyébként kár lenne kifelejteni a Heti Hetest, ami némileg kilóg a sorból, mivel nem feltétlen illik bele a korábban felsorolt két műfajba, és inkább nevezhető egy közéleti szórakoztató műsornak, de tény, hogy úttörőnek számított a magyar televíziózás történetében. Most a modern Heti Hetesnek aposztrofált, a talkshow és a vetélkedő szerelemgyerekének tekinthető műsort alkotott meg a Free Monkeys Production és Paprika Studios, akik egy mémshow-t hívtak életre.

Ez a műfaj nemcsak nekünk, magyaroknak, hanem világviszonylatban is újkeletűnek számít, mivel arra koncentrál, hogy mémeken keresztül mutassanak be különböző történeteket, aktualitásokat – ehhez hasonló formátummal pedig nemigen lehetett eddig találkozni. A szórakozás ezen formája a közösségi média megjelenésével vált egyre inkább hangsúlyossá, és a mémek azóta sem mentek ki a divatból. Pontosan erre épít a VIASAT3 csatornán március 8-tól kezdve hat héten át, minden péntek este 20 órakor látható Mém over, amelynek egy állandó szereplője van, Dombóvári István humorista, aki a műsorvezetői feladatokat látja el, míg a vendégek folyton váltakoznak.

Ahogy a műsor sajtóeseményén elhangzott, minden adásban négy híresség mérkőzik meg egymással a mémbajnok címért, akiknek a műsor első felében egy történetet kell megosztaniuk magukról, amelyről a többiek egy-egy mémet csinálnak, ezeket pedig a mesélő pontozza (2-4-6 arányban). A második körben aztán Dombóvári István olvas fel közéleti, bulvár híreket, amelyek alapján szintén mémeket kell elkészíteniük a sztárvendégeknek, de ekkor már a műsorvezető fog értékelni (2-4-6-8 pont arányban). Az összesített pontokból pedig kialakul egy végső sorrend, amelynek élén a mémbajnok foglal helyet.

Mint kiderült, a forgatás egy hónappal ezelőtt vette kezdetét. Helyszínül a Corvin Dumaszínház szolgált, ami a Showder Klub című műsorból sokaknak lehet ismerős, ám a mémshow saját díszletet kapott. A Mém overben azonban nemcsak a Dumaszínház színpadát, de a humoristákat is viszont lehet majd látni, ugyanis az első adások szereplői között lesz Fluor Tomi, Járai Máté, Katz Dávid, Linczényi Márkó és Puskás-Dallos Peti mellett Janklovics Péter és Rainer-Micsinyei Nóra. Arról pedig, hogy hogyan telt a forgatás, miért fontosak a mémek, illetve hogyan lehet hidat képezni az internetes és a tévés világ között, a produkció műsorvezetőjét, Dombóvári Istvánt kérdeztük.

A mémeké a főszerep

Ahogy a humorista az Indexnek elárulta, már 15 éve vállal el műsorvezetői felkéréseket. Különlegesnek tartja, hogy a Mém overben a mémeké a főszerep, és kevésbé helyeződik az ő személyére a hangsúly. Mivel stand-uposként annyi figyelmet kap a világból, amennyit csak lehet, ezt nem bánja, így a műsor és a kiegyensúlyozott szórakozás érdekében próbálja észszerűen háttérbe szorítani magát.

Én személy szerint nem annyira táplálkozom a mémekből. Inkább a verbalitás híve vagyok, tehát a melómból adódóan dumálni szeretek, kivesézni. A mém pedig pont arról szól, hogy ha nagyon kevés időd vagy figyelmed van, segít a kreativitást fejleszteni, mert így egy képbe és egy mondatba kell belesűríteni magát a mondanivalót, a poént, a figyelemfelhívást. Szóval megvan a helye a humor panteonjában

– jelentette ki, megemlítve, hogy érdekesnek találja ezt az univerzumot, és azt, hogy a legviccesebb képek valahogy mindig újra visszaszivárognak a mindennapokba,, mivel az „ősmémek beették magukat a fejünkbe”.

Dombóvári elmesélte, hogy az okozta számára a legnagyobb nehézséget a forgatás során, hogy kötött szövegeket is meg kellett tanulnia, mivel eddig sosem memorizált. Mint megfogalmazta, pont azért választott kötetlen szakmát, hogy ne legyenek benne fixumok, ám a televíziós műsorkészítésnek vannak szabályai, ahogy a formátum kapcsán is vannak elvárások. A humorista megjegyezte, bár a beszélgetős műsorokban általában vendég szeret lenni, a Mém overben kedveli a játékmesteri pozíciót. Sőt, elmondása szerint a formátum pilot adásában is szerepelt – még vendégként –, és már akkor eljátszott a gondolattal, ha egyszer felajánlják neki a műsorvezetői szerepet, akkor el fogja vállalni.

Sok mindennel megkínáltak már, táncolóssal, főzőssel, mindennel, így nincs olyan műsor, amibe nem hívtak, de szívesen mennék. Ha viszont valaha indulna még olyan talkshow, ami régen volt, vagyis klasszikus beszélgetős műsor, arra igent mondanék

– mondta.

Mint hozzátette, sajnos a nagyon hosszú beszélgetéseket már „semelyikünk sem bírja”, és a telefonunk is állandóan ott van a kezünkben, de annak örülne, ha a Tesztbeszéd című műsora folytatódna, és valaki látna fantáziát egy második szériában. Megjegyezve, azokat a műsorokat szereti, amelyekben sokat lehet beszélgetni, de tudomásul veszi, hogy „ez már az ötven felé hajló boomer nosztalgia”.

Jelen vagyok minden platformon, és tény, hogy ezek a három másodperces, álló formátumú, egymás szájára tátogó videók már nem lesznek az én világom, de valahogy megpróbálok hidat képezni. Azért volt nagyon jó ez a felkérés, mert a klasszikus lineáris tévéről azt mondják, hogy ma már az időseké, és a gyerekek, a fiatalok már csak interneteznek, a mém viszont egy tipikusan internetes műfaj. Tehát az, hogy egy kifejezetten internetes műfajt berakunk a tévébe, az egy nagyon jó háziasítás. Nekem mindig ez volt a vágyam, a hídépítés, hogy a két világot inkább összehúzzuk, ne pedig szétválasszuk. Utána pedig ezt az analógiát lehet használni bármire

– fejtette ki.

(Borítókép: Hide the pain Harold - Arató András. Fotó: Kaszás Tamás / Index)