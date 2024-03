Fodor Zsóka Várkonyi Andrásról: Mi már nem fogunk együtt beszélgetni sem

Nemhogy együtt játszani, de még beszélni sem fog egymással Fodor Zsóka és Várkonyi András. A színésznő hosszan mesélte, hogy évekkel ezelőtt megbántotta volt kollégája, de ő nem tette ezt szóvá neki. A tüskék ellenére is elismeréssel beszélt Várkonyi szinkronmunkájáról.

Esélytelennek tartja Fodor Zsóka, hogy Várkonyi Andrással valaha is rendezni tudják a nézeteltéréseiket. Az RTL Barátok közt című sorozatában az egész ország Vili bácsiként és Magdi anyusként láthatta őket viszont a tévéképernyőkön estéről estére, mostanra viszont már teljesen elmérgesedett kettejük kapcsolata.

Hogy miért, az maradjon az én titkom, de az nagy szerepet játszott a döntésemben, amikor egyik alkalommal szörföztem a televíziós csatornák között, majd egy vele készült riportra lettem figyelmes

– mondta nyilatkozatában a színésznő, majd megemlítette, hogy a riportban nem beszélt róla szépen egykori kollégája, de nem említette ezt soha Várkonyi Andrásnak.

A Borsnak kiemelte, mostanra már olyannyira elmérgesedett kettejük viszonya, hogy esélytelennek tartja, hogy megbeszéljék a konfliktusukat. Ettől függetlenül a mai napig színésztársát tartja a szinkron császárának Magyarországon, és szeretne rá így emlékezni.

Úgy véli, lehet, hogy ő egy korábbi interjújában bánthatta meg Várkonyit, amikor egy újságíró kérdésére úgy felelt, ha kellene, Csuja Imrére cserélné le kollégáját.

Hiába várták a színésznőt

A két színész már az 1970-es évektől kezdve játszott együtt, és rendszeresen alakítottak házaspárt. A Barátok közt című népszerű sorozatban való közös szereplésük után a színész duó több színpadi előadásban is együtt szerepelt az utóbbi években.

Csakhogy ezek a közös szereplések az utóbbi hetekben-hónapokban elmaradoztak, és nemrég az egyik előadásuk is eltűnt a színlapról. A Blikk úgy értesült, hogy személyes konfliktus állhat az eset hátterében. Felkeresték Fodor Zsókát, aki akkor azt nyilatkozta, hogy nem vesztek össze a színésszel.

Várkonyi András viszont teljesen mást mondott ugyanerről, ő nagyot csalódott a színésznőben, és súlyos anyagi kár érte miatta. „Még ősszel történt. Le volt kötve két olyan előadásunk is, amelyet a Zsóka nemcsak nekem, hanem a szervezőnek is letagadott. Azt mondta, nem keresték meg, pedig még kérdezte is, hogy ugye ezek nem falunapok, mert azokat nem szereti. A szervező mondta, hogy ezek rendes színházi előadások” – fogalmazott.

Elmondása szerint Fodor Zsóka végül a két előadás egyikén, Százhalombattán és Mátészalkán sem jelent meg.

Én ott voltam, vártam a kezdést, a nézők már bent ültek. Zsóka pedig nem jött, hiába ment hozzá a sofőr. Letagadta az egészet. Nekem pedig nem küldött egy üzenetet sem. Ez nemcsak emberi probléma, hanem szakmai is

– mondta Várkonyi András, hozzátéve, a történtek miatt „körülbelül három-négyszázezer forintot” is elbukott.

A nyilatkozatra azóta Fodor Zsóka is több ízben reagált.