Megtalálhatták az okát, miért romlik el egyre hamarabb a fiatalok látása

Évek óta köztudott, hogy az elektronikus eszközeink, így a telefonunk, a számítógépünk és a tévénk is kék fényt bocsát ki, amely mindamellett, hogy befolyásolhatja a nyugodt alvásunkat, a látásunkat is ronthatja. Azt azonban talán senki sem gondolta, hogy nem ez lesz a fő oka napjaink egyik legégetőbb egészségügyi problémájának...

Pedig valóban nem kizárólag a kék fény az, ami miatt a legtöbb Z generációba tartozó személynek már meglehetősen fiatalon szüksége van a kontaktlencse vagy a szemüveg használatára. A szakemberek szerint a rendkívül nagy számban növekvő rövidlátásért a fiatalok körében az felelhet, hogy

egyre kevesebbet tartózkodnak kint a természetes fényben.

Ennek tudatában mindenki hálás lehet, akit a szülei gyerekként azzal traktáltak, hogy ne a tévét bámulja a sötét szobában, hanem menjen ki a napfényre kicsit játszani...

De miért romlik el a látásunk attól, hogy a szobában ücsörögve töltjük a napjaink nagy részét? A világ egyik vezető szemsebésze, dr. Joern Jorgensen arra figyelmeztet, hogy ez a tendencia egyre aggasztóbb mértéket ölt a világban, így azonnali cselekvésre, az okok megértésére van szükség.

Az első számú felelős az, hogy A pubertás korú gyerekek szeme nem jut elég természetes fényhez, így dopaminhoz sem, amely a szem károsodásához vezet.

Az orvosok szerint természetesen nem lehet megfeledkezni az arcunkba világító készülékeink káros hatásairól sem. Ezek a sokszor tényleg csak néhány centiméterre tartott kijelzők arra késztetik a szemet, hogy hosszú ideig, erősen fókuszáljon pislogás nélkül, ami szintén a rövidlátás kialakulásához vezethet.

A probléma egyértelműen rávilágít arra, hogy a fiatalok nem jutnak elegendő napfényhez, amely nagyon nagyban hozzájárul a rövidlátástól szenvedők számának drasztikus növekedéséhez világszerte. Ezért is fontos bátorítani a gyerekeket, hogy menjenek ki a szabadba, és legyenek ott kint többet, azt azonban már nem tudjuk visszafordítani, milyen jelentőséggel bírnak az okoseszközök ezeknek a generációknak az életében

– vélekedett a szemsebész.

Természetesen korántsem az a legnagyobb baj, ha valakinek szemüveget vagy kontaktlencsét kell hordania, a probléma odáig is vezethet, hogy valaki teljesen elveszíti a látását.

A Tanulmányok szerint a rövidlátás a fiataloknál 41 százalékkal növeli a makuladegeneráció kialakulásának esélyét. A makuladegeneráció egyik típusa pedig a vakság kialakulásának egyik vezető oka.

Myopia, a mindennapok ellensége

A rövidlátásról a környezetében biztos, hogy mindenki hallott, vagy esetleg a saját bőrén is tapasztalta már, azonban azt csak kevesen tudják, hogy pontosan mi történik a szemben, amikor fellép ez az állapot. Mint az a nevéből is sejthető, a rövidlátás, vagyis myopia egy gyakori látáshiba, amelynek jellemzője, hogy csak a közeli dolgokat látjuk élesnek, messzire azonban már csak homályosan. A rövidlátás okainak megértéséhez érdemes megérteni a szem anatómiáját is.

A szem belső részén átlátszó üvegtest helyezkedik el. A szemgolyó falát 3 réteg képezi: a fényérzékelő sejteket tartalmazó retina, azaz látóhártya, innen lép ki a látóideg. Ezt követi az érhártya és az ínhártya, majd a szivárványhártya és az általa körülvett pupilla, ahol a fény behatol a szembe. A szivárványhártya és a pupilla előtt a szintén átlátszó szaruhártya helyezkedik el. A pupilla mögött található a szemlencse, amely a retinára fókuszálja a fénysugarakat. A szemlencsét úgynevezett lencsefüggesztő rostok tartják, alakja pedig a sugárizom összehúzódásával, illetve elernyedésével változtatható, ennek köszönhetően tudunk fókuszálni közelre és távolra egyaránt.

Ez az alkalmazkodási képesség az életkor előrehaladtával azonban csökkenhet – ekkor van szükség olvasószemüvegre.

Rövidlátásról viszont akkor beszélhetünk, ha a szem törőereje túl nagy, mivel a szaruhártya és a szemlencse a retina elé fókuszálja a látott képet. Ennek az oka legtöbbször, hogy vagy túl domború a szaruhártya és a szemlencse, vagy pedig túl hosszú a szemtengely. Ez utóbbi esetben a rövidlátás a növekedés megszűnéséig folyamatosan romolhat.

