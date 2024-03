Donald Trump keményen beszólt az Oscar-gála műsorvezetőjének

Mint arról az Index is írt, magyar idő szerint hétfőn éjfélkor vette kezdetét a 96. Oscar-gála, amelynek műsorvezetői feladatait negyedjére látta el Jimmy Kimmel.

A műsorvezető a legjobb filmért járó elismerés átadója előtt előkapta telefonját a színpadon, és felolvasta a közönségnek Donald Trump legújabb közösségimédia-bejegyzését. A volt amerikai elnök ugyanis

többek között arról írt, hogy Jimmy Kimmelnél rosszabb műsorvezetőt még sosem látott.

„Volt-e valaha is az Oscar-gáláknak rosszabb házigazdája, mint Jimmy Kimmel? A műsor megnyitóján egy olyan átlag aluli ember benyomását keltette, aki túlságosan is próbál olyasvalami lenni, amilyen sosem volt és soha nem is lehet” – írta Trump, hozzátéve, hogy Kimmel mindenkit nagyobbnak, erősebbnek és elbűvölőbbnek mutat be, mint amilyen a valóságban.

Jimmy Kimmel calls out Donald Trump at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/bAGWxUFg9P — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

A volt elnök posztjában arról is írt, hogy az Oscar-gálát évről évre unalmasabbnak és hiteltelenebbnek látja.

A mai egy újabb, politikailag egyáltalán nem korrekt műsor, amely évek óta összefüggéstelen, unalmas és nagyon igazságtalan. Miért nem azoknak adják oda az Oscar-díjakat, akik megérdemlik? Ha így lenne, talán a műsor nézettsége is visszatérne a mélypontról. Tegyük újra naggyá Amerikát!

– zárta bejegyzését Donald Trump.

Mint a Raw Story emlékeztetett, Donald Trump azt követően becsmérelte Jimmy Kimmelt nyilvánosan, hogy George Santos volt amerikai republikánus képviselő beperelte a népszerű műsorvezetőt, amiért műsorában nevetség tárgyává tette őt.

Jimmy Kimmel ütős választ adott

Az Oscar-gála műsorvezetője nemcsak felolvasta a műsorban Trump szavait, hanem válaszolt is neki.

„Bla-bla-bla… Oké, most pedig nézzük, kitaláljátok-e, melyik volt elnök posztolta ezt a Truth Socialon. Valaki? Nem? Nos, köszönöm, Trump elnök úr” – mondta a felolvasás után Kimmel, majd hozzátette:

Köszönöm, hogy figyelt, meglep, hogy még mindig ezt teszi – nincs itt az ideje annak, hogy börtönbe menjen?

A Variety emlékeztetett arra, az idei Oscar-gála több szempontból sem volt politikamentes, ugyanis több résztvevő, úgymint Mark Ruffalo és Billie Eilish is piros kitűzőt viselt a gázai tűzszünet támogatása jeléül.