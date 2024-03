A Spice Girls sztárja is fellép az idei Deja Vu Fesztiválon

Június 6–8-án rendezik meg idén a Deja Vu Fesztivált a Szegedi Partfürdőn, ahol főleg a ’90-es, 2000-es évek legnagyobb bulizenéit elevenítik meg. A szervezők szerkesztőségünkhöz eljuttatott legújabb közleménye szerint az eddigi fellépők mellé egy igazi világsztár csatlakozik: a korábban a Spice Girlshöz tartozó Melanie C. Mint ismert, Melanie Chisholm, azaz Melanie C – vagy Sporty Spice – a világhírű formációval két év alatt két egymást követő number one albumot, kilenc világslágerből nyolc number one kislemezt, a legnagyobb példányszámban eladott debütáló kislemezt és a zenetörténet legnagyobb példányszámban eladott lánycsapatalbumát adta ki.

Ahogy a közleményben megfogalmazták, Melanie C 1998-ban kezdett szólókarrierbe, a pop-, rock- és dance-zenén átívelő debütáló albuma, a Northern Star világszerte 4 millió példányban kelt el, és az Egyesült Királyságban háromszoros platinalemezes lett. A lemezről két kislemez, a Never Be the Same Again és az I Turn to You is listavezető sláger volt. Nyolc szólóalbummal a háta mögött összesen 41 ezüst, arany és platina minősítéssel rendelkezik szólóelőadóként.

A Deja Vu Fesztivál eddig ismert fellépői között van a 90-es évek kedvenc partihimnuszaival érkező 2 Unlimited, az ezredforduló sikerszériás slágergyárosa, az Alcazar, az ATC német dance-formáció, az őrületes show-val visszatérő Cascada, a francia Riviéra után az Újszegedi Partfürdőt is megbolygató DJ Antoine. Érkezik a Stereo Love című dalával világhírűvé vált Edward Maya, a trinidadi gyökerekkel rendelkező német énekes, Haddaway, a Dragostea Din Tei slágerrel kedvenccé vált O-Zone, valamint az európai dance-szcénába a Cotton Eye Joe alapművel berobbanó Rednex.

(Borítókép: Melanie C a Brava Madrid Music Festivalon 2023-ban / Fotó: Getty Images)