Partival lepték meg Fenyő Miklóst a születésnapján

Nemcsak az együttes alapítójának 77. születésnapját, de a Hungária legendás négyesének 45 évvel ezelőtti összeállását is megünnepelte kedd este Fenyő Miklós, Novai Gábor, Szikora Róbert és Dolly. A partinak a VII. kerületi Havana Salsa Bar adott otthont, ahol a barátságukról és a közelgő nagykoncertjükről is meséltek az Indexnek a zenészek.

Március 12-én ünnepelte 77. születésnapját Fenyő Miklós, akinek lendülete és sármja mintha mit sem kopott volna az elmúlt évtizedek alatt. A jeles napon barátai és zenésztársai egy meglepetéspartival lepték meg az eMeRTon-díjas rock and roll énekest – a VII. kerületi Havana Salsa Barban rendezett eseményen többek közt a Hungária együttes oszlopos tagjai, Szikora Róbert, Dolly és Novai Gábor köszöntötte a születésnapost.

A zenészek harmóniája olyan volt, mintha sosem váltak volna külön, pedig mint köztudott, ez azért nem volt így. A zenekarból először Szikora Róbert távozott 1982-ben, majd megalapította az R-GO-t. Ekkor ugyan két új taggal, Flipper Öcsivel és Zsoldos Gáborral bővült a Hungária, majd egy nyugat-berlini koncertsorozatot követően 1983-ban teljesen feloszlott az együttes. A tagok ezt követően saját zenekart alapítottak, vagy épp szólókarrierbe kezdtek, a Hungária dalai azonban akkora népszerűségnek örvendtek az országban, hogy a szétválást követően több alkalommal is újra összeálltak – 1995-ben például a Népstadionban százezer ember előtt léptek fel. Fenyő Miklós előbb a Modern Hungáriában, majd szólóban folytatta, Dolly, Fekete Gyula, Kékes Zoltán és Novai Gábor a Dolly Rollban zenélt tovább, Novai Gábor pedig már hosszú évek óta a Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar vezetője.

Tavaly érkezett a bejelentés, hogy egy koncert erejéig újra összeáll a Hungária,

Ezúttal azonban a korábbi tagok közül már csak négyen állnak színpadra, ugyanis a klasszikus rock and roll felállásból Kékes Zoltán 2017-ben, Fekete Gyula pedig 2019-ben elhunyt, az együtteshez az utolsó években csatlakozó Flipper Öcsi pedig már korábban, 2008-ban meghalt.

Nem csak Fenyő Miklóst ünnepelték

A kedd este szűk körben megtartott partira ugyan az ünnepelt a megbeszéltekkel ellentétben kicsivel korábban érkezett, így is kellemes meglepetés érte, barátokból és ismerősökből nem volt hiány a helyszínen. A jeles nap pedig az alapító születésnapja mellett hatványozottan különleges volt, ugyanis a zenekar négy nagyágyúját – kit a korábban ünnepelt, kit pedig a hamarosan következő születésnapja alkalmából – is felköszöntötték, emellett pedig a Hungária is jubilált, ugyanis

idén 45 éve, hogy a Fenyő–Szikora–Novai–Dolly-kvartett először összeállt.

Fenyő Miklós kiemelte: a zenekar sikerét jól mutatja ez a 45 év, sőt még annál is több, ugyanis nem csak ez a négy ember járult hozzá a sikereikhez, azonban sajnos már nem mindenki lehet közöttünk. „Hatan is voltunk együtt. Isten áldja az emlékét azoknak, akik már nincsenek köztünk! A Hungária már 1967 óta létezik, ha összeszámoljuk, ez már 57 év. Én találtam ki magát a nevet is, ami merő lázadás volt akkor, ahogy a Made in Hungária, amiben van egy csomó filozofikus gondolat – a saját sorsomon gondolkodom benne, ugyanakkor a magyar nép közös nevezője is ez a dal, ezért nagyon-nagyon szeretem” – magyarázta lapunknak.

A közös ünnephez mérten a reflektorfényből is mindenkinek jutott, bár a rögtönzött beszédében Fenyő Miklós elmondta, nem tartozik a megszállott születésnap-ünneplők táborába, de nagy szeretettel fogadja, ha felköszöntik. Az énekes az Indexnek azt is elmesélte, volt olyan alkalom, amely a mai napig emlékezetes számára.

A tizedik születésnapom New Yorkban volt. Egy házibulin voltam, nem a születésnapom miatt, hanem mert a nálam hat évvel idősebb unokanővérem elvitt magával. Akkor még alig tudtam angolul, de valamiért emlékezetes maradt számomra. A születésnapok közül leginkább az ilyen bulik maradtak meg bennem, az ottaniak talán kevésbé, mert még túl fiatal voltam, az itthoniak viszont már sokkal jobban megvannak. Ezekre emlékszem, na meg a lányokra, akikkel megismerkedtünk

– mondta az énekes.

A dalok üzenete ma is aktuális

A Hungária dalai még ennyi év távlatában is kétségkívül elengedhetetlen részei a retró buliknak, de jogosan merülhet fel a kérdés, hogy az 50 éves dalok mondanivalójával vajon az emberek tudnak-e még most is azonosulni. Fenyő Miklós szerint ehhez kétség sem fér, az üzenetük ugyanis örök érvényű.

„A kulcs a szabadság. Erről szól a rock and roll, amely kiforgatta a világot a négy sarkából az 50-es évek első felében. Ha az nincs, ma semmi nem lenne. Én ebben hiszek, nekem ez adta egész életemben a muníciót – ezt a szabadságot szeretném odaadni az embereknek, hogy tanuljanak belőle a saját életükre vonatkozóan. Nem azt akartam megmondani, hogy kit szeressenek, vagy hogy milyen zenéket hallgassanak, hanem átadni, hogy érezzék szabadnak magukat. A szabadság egy olyan lelkiállapot, ami elemel bennünket az egésztől, amelyben az életünket le kell élnünk. Ha ezt átérezzük, akkor kaptunk és adtunk is. Az arénában is ezt szeretnénk közvetíteni június elsején” – utalt a Puskás Arénában rendezendő nagykoncertjükre. Már csak pár hónap van hátra az eseményig, amelynek kapcsán az énekesnek az 1995-ös, Népstadionban tartott fellépésük jutott először eszébe.

Több mint 28 éve, hogy legutóbb összeálltunk a Népstadionban, ahol 100 ezer ember szabályosan tombolt. Nagyon komoly munka van ebben, mindent beleadunk, amit képesek vagyunk megtenni. Mégis, amit érzek, az a hála. Számomra a hála a legfontosabb mottó – hálásak leszünk mindazoknak, akik ott lesznek júniusban, ahogy azoknak is, akik nem tudnak részt venni a koncerten, hiszen ha ők nem lennének, akkor mi sem lennénk sehol sem. Ők csináltak belőlünk legendát

– mondta Fenyő Miklós, a közönség mellett a háttérben dolgozó emberek munkáját is kiemelve.

Dolly a kertben készül az arénára

A Hungária négy vezéregyénisége már nagyon várja a júniusi eseményt. Hogy miként készülnek rá, arra az együttes egyetlen női tagja, Dolly adott választ.

Komoly egyéniségek és nehéz emberek vagyunk mindannyian, de ugyanakkor különlegesek is. A különleges emberek pedig különleges dolgokat tudnak létrehozni. Egy olyan zeneszeretet és zenei alázat van mindannyiunkban, ami nagyon nagy kincsnek számít. Mindannyian azt akarjuk, hogy a közönség jól érezze magát, mert akkor mi is jól fogjuk érezni magunkat

– magyarázta az énekesnő, kiemelve: történelmet írnak, hiszen 1995 után újra megtöltik majd a nemzeti stadiont, ez azonban komoly munkával jár. A legtöbb ember fejében erről vélhetően éjszakába nyúló zenekari próbák, énektanárok tömege és hangképző gyakorlatok sora ugrik be először, Dolly azonban ennél jóval szórakoztatóbb módját választotta a felkészülésnek.

Nagyon komoly előkészületek vannak. Én például a kertemben edzek, a kutyákkal rohangálok fel-alá, és közben énekelek, amit persze a szomszédok eléggé viccesnek találtak eleinte. Most már azonban drukkolnak, és számolják, hogy hányszor tudok le-föl rohangálni a lejtős telken

– ecsetelte lapunknak a különös módszert az előadó.

Dolly a közelgő koncert izgalma és a rájuk váró végeláthatatlan próbák ellenére örül, hogy együtt tudtak kedden ünnepelni, hiszen nemcsak kollégák, de jóbarátok is négyen. „Tulajdonképpen a búr háború idején, 1980-ban csatlakoztam a Hungária együtteshez – ezt az ember nem felejti el. Mi az elmúlt években is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. Nem mondom, hogy mindennap beszélünk, de szoktunk, mert szeretjük egymást. Emellett tiszteljük is a másik munkásságát – mindannyian letettünk már valamit az asztalra, együtt pedig olyat tudunk, amit más nem” – zárta a beszélgetést Dolly.

