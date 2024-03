Ryan Gosling tartotta a frontot, amíg Eva Mendes mulatozott

Most, hogy az Oscar-díj izgalmai elültek, Eva Mendes is színre lépett és megköszönte férjének, hogy lehetővé tette a Milánói Divathéten való részvételt.

Mendes a közösségi médiában mondott köszönetet férjének, hogy vigyázott lányaikra és állta a sarat, amíg ő február végén a Milánói Divathéten díváskodott. A színésznő az Instagramon tette közzé, hogy hálás, amiért eljutott az egyik legrangosabb európai divateseményre. Maga a Dolce Vita volt, írta, ezzel utalva a Dolce & Gabbanára is – olvashatjuk a The Hollywood Reporteren.

A Milánói Divathét Mendes nagy visszatérése volt az európai divat világába, mert mióta életet adott Goslinggal közös két lányuknak, a 9 éves Esmeralda Amadának és a 7 éves Amada Lee-nek, nem járt ilyen távoli eseményen. Trenddiktálóként azonban az amerikai divatshow-k gyakori nézője és szereplője.

A Goslingnak tett hálálkodás előtt egy olyan kis videót is megosztott, amiben a divatbemutató kulisszák mögötti világát mutatja meg. Ebben lehúzza leopárdmintás kesztyűjét, kibújuk latex térdcsizmájából és közben egy banánt is próbál elfogyasztani – kaotikus, az biztos.

Mendes és Gosling időről időre publikusan is hangot adnak egymás iránti még mindig erős érzelmeiknek – noha már több mint tíz éve találkoztak és kötötték össze életüket. Az Oscar-díj átadója után a színésznő és üzletasszony a közösségi médiában ünnepelte Goslingot, majd egy olyan fotót is kitett, amin Gosling rózsaszín, egyedi Gucci blézerét viseli egy fekete cowboykalappal, a kép alá pedig ezt írta: „Te vitted Kent egészen az Oscarig. Most pedig gyere haza, le kell fektetnünk a gyerekeket.”