Kate Middleton ismét célkeresztbe került egy általa manipulált fénykép miatt

II. Erzsébet királynő unokákkal készült fotója újfent zavarba hozta a fotóügynökségeket, akik egyszer már visszavontak egy királyi családi fotót manipulációra hivatkozva. Akkor kiderült, Katalin hercegné próbálkozik a képszerkesztéssel, most újabb hasonló eset látott napvilágot.

Egy fotóügynökség állítása szerint digitális eszközökkel manipulálták a képet, amelyet Kate Middleton készített a néhai II. Erzsébet királynőről az unokáival. A vizsgálatnak is alávetett idilli családi fotót állítólag 2022 augusztusában készítette Middleton. A képet a Buckingham-palota 2023. április 21-én tette közzé a néhai királynő tiszteletére, aki aznap töltötte volna be 97. életévét. A képen az egykori királynő tíz unokájával és dédunokájával ül egy kanapén a Balmoral-kastélyban – olvasható a New York Post cikkében.

A Getty Images szerkesztői megjegyzésben figyelmeztetett, hogy a képet digitálisan átalakították. A fotót azonban valószínűleg nem egy rosszakaró manipulálta, hanem Katalin hercegné próbálta fejleszteni a képszerkesztő képességeit.

Az egyik legszembetűnőbb ellentmondás a királynő tarka szoknyájának oldalán látható. A kockás minta ugyanis nem áll egy vonalban, és úgy néz ki, mintha kivágták és áthelyezték volna azt. Továbbá György herceg keze alatt is hasonló elcsúszások vannak, emellett az inge mögött egy fekete folt is látható – ott, ahol unokatestvére ruhájának kellene lennie. Lajos herceg füle mellett pedig szintén megjelenik egy sötét folt, valamint egy furcsa vonal. Ha ez nem lenne elég, akkor egy másik szaggatott és véletlenszerű színcsíkot is észre lehet venni közvetlenül a kanapé karfája mellett.

A királynő képének másik feltűnő, bár nem a szerkesztési problémához kötődő eleme, hogy Archie herceg és Lilibet hercegnő hiányzik a fotóról. Harry herceg és Meghan Markle gyermekei ugyanis az Egyesült Államokban, Kaliforniában élnek, és azon a nyáron nem voltak Skóciában a királynőnél látogatóban. Az újabb képszerkesztős bakiról a Kensington-palota nem kívánt nyilatkozni.

Az eset azért is érdekes, mert a napokban derült ki, hogy Katalin olyan képet tett közzé, amelyet manipulált. Erre hivatkozva több nemzetközi fotóügynökség is visszavonta kínálatából a királyi család hivatalosan közzétett fotóját. Vilmos brit trónörökös felesége ezután kénytelen volt beismerni, hogy időnként kísérletezik a képszerkesztéssel.

Mint sok amatőr fotós, én is kísérletezem időnként a szerkesztéssel. Szerettem volna bocsánatot kérni a megosztott családi fotó által okozott zavarért.

– írta az esetről a hercegné az X-en.