Egyre több összeesküvés-elmélet születik Katalin hercegné titokzatos műtétje miatt

Összeesküvés-elméletek sokasága látott napvilágot, amióta a brit királyi udvar január 17-én bejelentette, hogy a 42 éves Katalin hercegnén tervezett és sikeres hasüregi műtétet hajtottak végre. Mivel a palota nem tért ki a beavatkozás okára, és Katalin tavaly december óta egyetlen hivatalos programon sem vett részt, ezért egyre hajmeresztőbb pletykák kelnek szárnyra. Legutóbb például az, hogy az Egyesült Királyság egyik legnépszerűbb Kate Middleton-hasonmása, Heidi Agan szerepel egy videófelvételen Vilmos herceggel – írja a TMZ.

Már az Egyesült Királyság egyik legnépszerűbb Kate Middleton-hasonmása is felszólalt, hogy védelmébe vegye a hercegnét, aki a palota hivatalos jelentése szerint január 29-én távozott a London Clinic nevű magánkórházból egy sikeres műtétet követően, és jelenleg a család windsori rezidenciáján lábadozik. A hercegné állapotával kapcsolatos információk elhallgatása viszont bizonyos híresztelések elterjedéséhez vezettek, köztük ahhoz, hogy kómába került. Több orvos is megszólalt már ebben a témában, azt taglalva, vajon miért lehetett szüksége ilyen komoly beavatkozásra a még csak 42 éves hercegnének – akiről a palota korábbi közlése szerint azt biztosan lehet tudni, hogy nem rákos megbetegedéssel küzd.

Nem hiszik el, hogy Katalin hercegné van a felvételen

Heidi Agan most azokhoz az összeesküvéselmélet-hívőkhöz szól, akik szerint valójában ő mint hasonmás szerepel egy, a napokban a sajtót körbefutó, Vilmos herceg és felesége egyik kiruccanását rögzítő videófelvételen. A nő még egy szilárd alibit is bedobott, hogy eloszlassa a kételyeket. Mint mondta, a videó elkészülésének időpontjában ő egy tánciskolában dolgozott Northamptonshire-ben, amely mintegy 80 mérföldre van a Windsor Farm Shoptól, ahol a hercegi párról készítették a lesifelvételt.

A nőt egyébként gyakran keverik össze a hercegnével, a hasonmásság az egyik megélhetési forrása, rengeteg felkérést kap. Az emberek pedig rendre lázba jönnek, amikor a nő felbukkan az utcán, hiszen Katalin hercegnét már jó ideje nem látták.

Heidi egyébként úgy gondolja, hogy a Kate Middletone nevéhez fűződő spekulációk már túl messzire mentek, és együttérez a walesi hercegnével. Ő személy szerint úgy gondolja, hogy Kate Middletone jól van, és egyszerűen csak egy hasi műtétből lábadozik, ahogy azt a palota még januárban bejelentette.

A hercegné nem köztulajdon, joga van a magánélethez

– emlékeztette a rajongókat.

Hajmeresztő találgatások és magánakciók

Nem ez az első hajmeresztő kijelentés a hercegné lábadozása óta. Nemrég amiatt esett folt a becsületén, hogy az anyák napja – az Egyesült Királyságban március 10-én ünneplik – alkalmából a közösségi oldalukon megosztott képet átszerkesztette. A változtatások a közzétett fotó több részén is észrevehetőek – a leginkább Sarolta hercegnő egyik csuklójánál –, amikre ráeszmélve több képügynökség is jelezte, leveszik a képet a kínálatukból, mivel az nem felel meg a követelményeknek. Az ügy kapcsán egyébként a hercegné szinte azonnal reagált, elnézést kérve az okozott kényelmetlenségek miatt, hozzátéve, amatőr fotósként ő is szokott kísérletezgetni a szerkesztéssel.

De történt más botrányos eset is az emberek információéhsége miatt. A TMZ információi szerint valaki – vélhetően egy alkalmazott – abban a kórházban, ahol Kate Middletont kezelték az év elején, állítólag megpróbált belenézni az orvosi kartonjába, hogy megtudja, valójában milyen betegséggel küzd a hercegné, de lebukott.

A Mirror brit lap szerint a londoni klinikán belső vizsgálatot indítottak az eset miatt, továbbá azt állítják, hogy a kórház felső vezetése felvette a kapcsolatot a Kensington-palotával, miután értesültek a jogsértő kísérletéről, és megígérték, hogy a végére járnak az ügynek. A London Clinic egy elismert brit klinika, ahol magas rangú embereket kezelnek – beleértve a királyi család tagjait is –, ezért a történtek sokkolták az ott dolgozókat.

Ahogyan arról beszámoltunk, Katalin hercegné hamarosan visszatérhet, ugyanis a jövőbeli királyné a legifjabb fia, Lajos herceg születésnapját használhatja fel ürügyként arra, hogy nyilatkozzon az állapotáról.