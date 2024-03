Meghalt Kris Jenner testvére

A TMZ közlése szerint a San Diego megyei hatóságok hétfőn találták holtan a kaliforniai San Marcosban lévő otthonában a 65 éves Karen Houghtont. Halálának pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok, ám a megyei illetékesek természetes okoknak tulajdonítják a halálát. Houghtont igen szoros szálak fűzték a Kardashian családhoz, mivel Kris Jennernek, minden Kardashian lány édesanyjának volt az egyetlen lánytestvére. Mindkettejüket anyjuk, Mary Jo Campbell nevelte, miután elvált apjuktól, Robert Houghtontól, így együtt nőttek fel San Diegóban.

A kapcsolatuk nem volt mindig rózsás, sokkal inkább egy igazi hullámvasút. Gyakran a família fekete bárányaként jellemezték Houghtont, aki többször húzta ki a gyufát. Jenner ajándékokkal halmozta el őt, ám ő ezért cserébe olykor kitálalt a Kardashian család titkairól a riportereknek. Ennek ellenére többször is úgy nyilatkoztak, hogy a szívük legmélyén szeretik egymást, még ha nem is jönnek ki mindig – részben Jenner növekvő hírneve miatt. A 65 éves korában elhunyt Houghtont 26 éves lánya, Natalie mellett 89 éves édesanyja is túlélte. Jenner így emlékezett meg róla a közösségi oldalán:

A legnehezebb szívvel és legmélyebb szomorúsággal tudatom, hogy Karen húgom tegnap váratlanul elhunyt. Fáj a szívem anyukámért, MJ-ért és az unokahúgomért, Natalie-ért, és imádkozom, hogy Isten vezessen át minket ezen a nehéz időszakon. Karen gyönyörű volt kívül-belül. Ő volt a legkedvesebb, legérzékenyebb és legsebezhetőbb, és annyira vicces. Mindig hálás volt az életéért, nagyra értékelte családját és barátait, és különösen gyönyörű lányát. A szívem hatalmas részét őrzi, és őrzök minden egyes közös emléket

– fogalmazta meg.

